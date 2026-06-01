Poola kõrge valitsusametnik kritiseeris teravalt EL-i kliimapoliitikat

Saksamaal asuv terasetehas Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Leon Kuegeler
Poola kliima- ja keskkonnaministri asetäitja Krzysztof Bolesta ütles, et Euroopa Liit (EL) vähendab rasketööstusele antavaid tasuta CO2 kvoote liige kiiresti, mis omakorda kahjustab Euroopa tööstuse konkurentsivõimet.

"See on hullumeelne. Ja see ei puuduta ainult ühte tööstusharu, vaid üsna paljusid. Minu jaoks on see teema midagi sellist, mida peame muutma," ütles Bolesta. Ta lisas, et praegune kurss annaks EL-ile küll "moraalse üleoleku, kuid meil ei oleks enam tööstust".

Heitkogustega kauplemise süsteem (ETS) vaadatakse läbi juulis ja eeldatakse, et Euroopa Komisjon leevendab praegust kurssi. Selle põhjuseks on tööstusfirmade ja mitme liikmesriigi tugev surve, vahendas Politico.

"Mul on olnud üle maailma väga palju vestlusi tööstussektori inimestega, kes küsivad: Mida te teete? See, mida te võrdlusaluste ja tööstusliku kliimapoliitikaga teete, on hullumeelne," rääkis Bolesta, kes töötas enne Poola poliitikasse siirdumist Euroopa Komisjoni energeetikadirektoraadis.

EL-i kliimavolinik Wopke Hoekstra on öelnud, et Euroopa Komisjon on valmis kaaluma tasuta saastekvootide pikemaajalist säilitamist. Samas on ta vihjanud, et sellega võivad kaasneda Euroopa tööstusele teatud tingimused, näiteks nõue tõendada, et ettevõtted investeerivad oma süsinikuheite vähendamisse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

