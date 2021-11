Apple'i muudatus võib tähendada väikeettevõtjatele reklaamikulude tõusu

Apple'i muudatuse tõttu ei saa kasutajatele vastu tahtmist ning neile personaliseeritud reklaami enam müüa. Digireklaami turule on sel väga suur mõju, ütles reklaamiagentuuri Nobel Digital digiteenuste juht Anni Kitsing.

"Eesti inimene ei ole liiga teadlik kasutaja. Ehk esmalt ülemäära palju oma info jagamist ei peatatud. Aga siis see järjest kasvas. Ettevõtete käibed online'is summa summarum kasvavad, sest online'is kasutajate hulk on niivõrd palju suurem," rääkis Kitsing.

Tegelikkus on Kitsingu sõnul see, et paljud reklaamiagentuurid saavad vahendada rohkem reklaami, sest spetsialistide nii-öelda knowhow strateegiate koostamisel ja reklaamide sihtimisel on täna vajalikum kui kunagi varem.

Ka digiturundaja Ilmar Mihkelsoo ütleb, et Apple'i muudatuse tõttu on tulnud küll ümber õppida, kuid kasumlikkus on hoopis suurenenud.

"Pigem ütleks nii, et kui turundajad oskavad oma tööd ja ilma emotsioonideta on kogu seda tööd aastaid teinud ja oskavad muganduda, siis midagi valesti ei ole. Kui pressis on läbi käinud kõik need miljardid, mis Facebookil saamata jäänud on, siis ma ütleks väga konkreetselt, et see on kellegi teise probleem," rääkis Mihkelsoo.

Reklaami vallas tegutsejate seas on eelis edaspidi neil, kel on endal oma klientide kohta andmed olemas. Seetõttu ongi Kitsingu esimene soovitus ettevõtjatele hakata tööle oma kodulehega.

"Kodulehega siis selliselt, et koguma väga kvaliteetselt oma kasutajate informatsiooni. Seda kasutajaskonda juhtides saab juba väga täpselt ka homsel päeval teha reklaamide sihtimisi ja mitte jätta seda kellegi teise hooleks," rääkis Kitsing.

Suures plaanis on küsimus ka selles, kas või millal tuleb teine suur tegija Google sarnase niinimetatud mittejälgimise võimaldamisega kaasa.

"Google on ise alati väga jälginud seda, mida ja kuidas tehakse. Loomulikult Google ise näeb kõvasti rohkem informatsiooni, mida ta meil, turundajatel, kasutada lubab ja nemad ongi rohkem sellesse investeerinud juba väga pikalt, et on masinõpe ja nii-öelda AI pooled, et tehisintelligents on reklaami rohkem üle võtnud," rääkis Mihkelsoo.

"Seda muudatust on korra juba edasi lükatud, ma siin ei spekuleeriks. Varem või hiljem see kindlasti juhtub, aga millal, seda ei tea," sõnas Kitsing.