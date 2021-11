Leedu piirivalvurid tuvastasid teisipäeval 170 piiririkkumist

Leedu piirivalvurid on teisipäeval tuvastanud juba 170 migrantide katset pääseda Valgevenest Leetu, rohkem kui ükskõik millisel päeval varem, ütles BNS-ile Leedu piirivalve kõneisik Giedrius Mišutis.

"Teispool piiri on liikumine ja täna Leetu mittelastute hulk ületas juba kõigi varasemate päevade Leetu mittelastute hulga – need ei ole mingid traagilised arvud, kuid lähenevad juba 170-le," ütles piirivalve pressiesindaja Giedrius Mišutis.

Tema sõnul on esialgu raske öelda, kas need on Poola piirilt lahkunud põgenikud. Massilisi piiririkkumiskatseid ei ole esialgu tuvastatud.

"Selliseid massilisi läbitungikatseid esialgu ei ole. On rühmi, need liiguvad nagu varemgi, nende tegusus on eri ajal suurem või väiksem, kuid surve ei vähene," ütles Mišutis.

Esmaspäeval saadeti Leedu piirilt tagasi 73 piiririkkujat.

Augusti algusest, mil piirivalvurid said õiguse migrante Valgevene piiril ringi pöörata on neid saadetud tuldud teed tagasi 6017.

Selle aasta jooksul on Valgevenest ebaseaduslikult üle piiri Leetu jõudnud umbes 4200 migranti.

Vilnius süüdistab Minski režiimi rändevoogude organiseerimises ja nimetab seda hübriidagressiooniks. Seetõttu on Leedus välja kuulutatud eriolukord.

"Näeme nende rühmade liikumist. Mitte kõik, kes täna piirile on lähenenud, pole püüdnud seda ületada, sest oli ka inimesi, kes saadeti tagasi," ütles Mišutis.

Tema sõnul kogunevad migrandid Valgevene ning Leedu ja Poola piiri ristumiskohta. Olukord on varasemast pingelisem, kuid suuri rahutusi olnud pole, kinnitas ta.

Leedu saatis piirivalvurid uuesti piirile pärast seda kui suur hulk põgenikke liikus Poola piiri suunas ja püüdis seda joostes ületada. Esmaspäeval kogunes sinna 1000 kuni 2000 migranti.