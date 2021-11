Soome välispoliitika ekspert: Valgevene ründab EL-i Achilleuse kanda

Euroopa Liit kehtestas mais Valgevene suhtes majandussanktsioonid.

"Olukord, mida me Poola ja Valgevene piiril näeme, pole ainult Lukašenko kättemaks. See on pikemaajalisem mäng, mis nõuab palju ressursse ja planeerimist," ütles Silvan.

EL on immigratsioonipoliitika suhtes väga haavatav. "Sisseränne on Euroopa Liidu Achilleuse kand," ütles Silvan.

Poola peaminister süüdistas teisipäeval piirikriisis Venemaa president Vladimir Putinit.

Silvani sõnul pole hetkel teada, kas Putin koordineerib operatsiooni. Poola juhtide sõnavõttudel võivad olla ka sisepoliitilised motiivid.

"On teada, et Putin ja Lukašenko suhtlevad. Samuti on teada, et Venemaa ja Valgevene julgeolekuteenistused teevad tihedat koostööd ja praegune olukord ei tulnud Venemaale üllatusena," ütles Silvan.

Sündmused Poola piiril teenivad Venemaa huvisid. Moskva tahab lõhkuda Euroopa Liidu ühtsust.

"Venemaa saab näidata EL-i kahepalgelisena. EL räägib pidevalt inimõiguste rikkumistest maailmas, kuid nüüd ei suuda tagada inimestele varjupaika, kuigi neil on see rahvusvahelise õiguse alusel olemas," ütles Silvan.