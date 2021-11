Valgevene loodab migrandikriisi abil jõuda otsekõnelusteni EL-iga

"Saame signaale, sealhulgas Brüsselist ja Euroopa riikide pealinnadest, et olukorrast on vaja välja tulla, kuid me ei tea, kuidas. Nii et rääkigem omavahel, kasvõi konfidentsiaalselt," ütles Valgevene välisminister Vladimir Makei kahe riigi välispoliitikat sünkroniseerivale dokumendi allakirjutamise järgsel pressikonverentsil.

"Me ei tervita vahendajate kaasamise ideed. Rääkimisjulgust tuleb alati leida, ka keerulistes olukordades. Kui aga julgust pole, oleme valmis rääkima, ütleme, kolmandate isikutega, kes võivad mängida vahendaja rolli," lisas Makei.

Vene välisminister tegi teravaid märkusi Poola ja Leedu suunas, kes pole märganud Venemaad vahendaja rolli paluda.

"Meie poole ei ole pöördunud poolakad ega leedukad ega keegi teine küsimusega meie võimalikust rollist vahendajana või muul viisil nendel aruteludel osalemisega," tõdes Venemaa välisminister Sergei Lavrov. "Minu arvates ei pöördu nad üldse kellegi poole, vaid lihtsalt naudivad omaenda lahedust, tehes tormilisi avaldusi, süüdistades Valgevenet ja samal ajal Venemaad, kes väidetavalt on nende sündmuste taga."

Valgevene-Poola piiril tekkinud kriisi arutasid kolmapäeval telefonitsi ka Saksa- ja Venemaa riigijuhid ning Vene president Vladimir Putin tegi ettepaneku korraldada Minski ja Euroopa Liidu vahel otseläbirääkimised.

Vene ja Valgevene välisminister allkirjastasid kolmapäeval Moskvas koostöölepingu, mis kooskõlastab kahe riigi välispoliitika aastateks 2022–2023.

Ühtlasi teatas Valgevene, et strateegilised pommitajad jäävad piiril korrapäraselt lendama seni kuni rändekriis on läbi.