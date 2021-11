Valitsus muutis ürituste mahupiirangut

Valitsus otsustas muuta avalike ürituste mahupiirangut, alates esmaspäevast on siseruumis lubatud teha üritusi, kus on 1000 osalejat ja õues 2000 osalejaga üritusi.

"Iseenesest nii suuri üritusi praegu toimumas väga ei ole kultuuriministeeriumi andmetel. Selle piirangu mõte on selles, et tegelikult siiski suuri üritusi hetkel korraldada ei ole mõistlik. Kuigi meil on langustrend, oleme me väga piiri peal," ütles peaminister Kaja Kallas (RE) valitsuse pressikonverentsil.

Samuti otsustas valitsus lubada AstraZeneca ja Jansseni vaktsiiniga end kaitsesüstinud inimestel teha tõhustusdoose juba pärast viite kuud, sest nende vaktsiinide kaitse langeb ajas kiiremini.

"Eesti andmetele tuginedes langeb AstraZeneca vaktsiiniga esmase vaktsineerimiskuuri läbinud inimestel vaktsiini efektiivsus nakatumise vastu olulisel määral enne kuuendat kuud, samas kui haiglasse sattumise eest kaitsevad mõlemad vaktsiinid endiselt hästi. Jansseni vaktsiiniga hakati Eestis vaktsineerima alates aprillist ning efektiivsuse langustrend on sarnane AstraZeneca vaktsiinile," ütles valitsuse COVID-19 teadusnõukoja ja immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Irja Lutsar.

Tõhustusdoosi võimaldatakse Eestis kõigile üle 18-aastastele. Tõhustusdoosina kasutatakse Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty ja Moderna vaktsiini Spikevax, sõltumata sellest, millise vaktsiiniga on läbitud esmane vaktsineerimiskuur. Spikevax vaktsiini tõhustusdoos on pool esmaseks vaktsineerimiseks kasutatud annusest ning Comirnaty korral kasutatakse esmasele vaktsineerimisele sarnaseid annuseid.

Haigusleht perekondliku lähikontakti puhul

Peaminister Kaja Kallas ütles ka, et valitsus soovitab kirjutada perearstidel välja haiguslehti inimestele, kes on sunnitud koos koroonahaigega kodus olema.

Kallas ütles, et enamus Eesti inimesi on vastutustundlikud ja kuulavad soovitusi.

"Seda kohustuslikuna teha on keeruline. Kes kontrollib, kes elab kellega koos? On kärgpered. Inimestel on suvilad," kommenteeris Kallas.

Lisaks vähendaks see Kallase sõnul vaktsineerimata inimeste motivatsiooni end vaktsineerida.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) lisas omaltpoolt, et nakatumisnäitajad on jõudnud langusesse ja paranemise märke näitavad ka haiglaravi numbrid.

"Prognoos näitab, et lähinädalatel on oodata haiglaravi vajaduses langustrendi, see omakorda annab võimaluse haiglatele, Eesti tervishoiusüsteemile vältida vahepeal kavandatud otsuseid, mis oleks eeldanud 15. novembrist laiaulatuslikult täiendavate Covid-voodikohtade avamist ja plaanilise ravi senisest ulatuslikumalt piiramist," rääkis Kiik.