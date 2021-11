Kõve tegi ettepaneku nimetada Heili Sepp riigikohtu liikmeks

Riigikogu juhatus võttis neljapäeval tehtud otsusega Kõve esitatud eelnõu menetlusse.

Kõve märkis kaaskirjas, et Sepa pikaajaline ja väga mitmekülgne avaliku teenistuse kogemus võimaldab tal oluliselt panustada riigikohtu kriminaalkolleegiumi töösse ja Eesti kriminaalõiguse edasiarendamisse.

Lisaks on Sepp avaldanud arvukalt õigusteemalisi artikleid ja arvamuslugusid. Samuti on ta üks Eesti vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaande kaasautoritest. Sepa panus karistusõigust ja kriminaalmenetlus puudutavate eelnõude ning seadusmuudatuste väljatöötamisel on olnud märkimisväärne, lisati kaaskirjas.

Sepp on loenguid ja seminare pidanud Tartu Ülikoolis ning sisekaitseakadeemias, lisaks kohtunike ja kohtujuristide koolitustel. Sepp kuulub OECD ja GRECO ekspertide nimistusse kui ekspert õiguskaitse- ja justiitssüsteemi ning kriminaalmenetluse ja korruptsioonivastaste meetmete alal.

Sepp on praegu Tallinna ringkonnakohtu kohtunik. Samuti on Sepp olnud pikemat aega ametis prokuratuuris, alustades abiprokurörina ning lõpetades juhtiva riigiprokurörina.

Riigikohtu liikme koht vabaneb selle aasta lõpus, sest halduskolleegiumi kohtunik Jüri Põld jääb pensionile.

Riigikohtus töötab kokku 19 kohtunikku ning kohtade jaotus haldus-, kriminaal- ja tsiviilkolleegiumi vahel sõltub valdkondade töökoormusest.

Riigikohtuniku kohale kriminaalkolleegiumis toimus avalik konkurss, kus osales seitse inimest. Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulas ära kohtute haldamise nõukoja ja riigikohtu üldkogu arvamuse kandidaatide kohta ning otsustas toetada Heili Seppa.