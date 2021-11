Riigikogu nimetas Heili Sepa riigikohtunikuks

"Heili Sepp on väga hea kriminaalmenetluse asjatundja, kuid kindlasti tugevdab ta ka riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve valdkonda," ütles Kõve.

Sepp ütles, et riigikohtuniku amet on võimalus panustada senisest veel tõhusamalt kriminaalmenetluse kujundamisse – selle loogilisemaks ja tõhusamaks muutmisesse.

Sepp on õppinud Tartu Ülikoolis õigusteadust ja religiooniantropoloogiat ning töötanud õiguse valdkonnas mitmel ametikohal. Praegu on ta Tallinna ringkonnakohtu kohtunik ja töötas enne seda Viru maakohtu kohtunikuna.

Enne kohtunikuks saamist oli Sepp õiguskantsleri kantseleis nõunik-osakonnajuhataja ja õiguskantsleri asetäitja. Varem on ta olnud justiitsministeeriumis karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja ning kriminaalpoliitika asekantsler. Samuti on Sepp töötanud pikemat aega prokuratuuris, alustades abiprokurörina ning lõpetades juhtiva riigiprokurörina.

Lisaks pikaajalisele teenistuskäigule avalikus sektoris on Sepp avaldanud arvukalt õigusteemalisi artikleid ja arvamuslugusid. Ta on ka üks Eesti põhiseaduse kommenteeritud väljaande kaasautoreid. Peale selle on Sepp panustanud karistusõigust ja kriminaalmenetlust puudutavate eelnõude ning seadusmuudatuste väljatöötamisel.

Riigikohtu liikme koht vabaneb Jüri Põllu pensionile jäämise tõttu. Sellele ametikohale toimus avalik konkurss, millel osales seitse inimest. Riigikohtu esimees Villu Kõve kuulas ära kohtute haldamise nõukoja ja riigikohtu üldkogu arvamuse ning otsustas esitada Heili Sepa kandidatuuri.

Riigikogu kiitis Heili Sepa riigikohtunikuks nimetamise heaks 54 poolt- ja 21 vastuhäälega. Ta asub ametisse järgmise aasta 1. märtsil.