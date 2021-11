USA kehtestas Eritreale sanktsioonid seoses konfliktiga Etioopias

USA välisminister Antony Blinken kutsus enne järgmisele nädalale kavandatud ringsõitu Aafrikas kõnelustele Etioopia ja mässuliste vahel, hoiatades, et kui kokkuleppele ei jõuta, viib see sisemise plahvatuseni Etioopias ja konflikti valgumiseni regiooni teistesse riikidesse.

"See oleks katastroofiline etioopia rahva ja ka regiooni riikide jaoks," ütles Blinken ajakirjanikele.

"Teine tee on peatada kogu sõjaline tegevus, mis on praegu käimas, istuda maha läbirääkimisteks tõelise relvarahu üle tagamaks humanitaarabi jõudmine kõikidesse piirkondadesse, kus inimesed on hädas," ütles ta.

USA kehtestas septembris sanktsioonid Etioopiale, kuid reedene samm keskendus Eritreale, mis on juba rahvusvaheliste sanktsioonide all.

Eritrea on saatnud üksuseid toetama Etioopia peaministrit Abiy Ahmedi, kes käivitas aasta tagasi sõjategevuse Tigray Rahvavabastusrinde (TPLF), süüdistades seda föderaalvägede baaside ründamises.

"Eritrea üksused on tegutsenud konflikti ajal kogu Etioopias ning vastutavad veresaunade, rüüstamiste ja seksuaalsete rünnakute eest," ütles USA rahandusministeerium avalduses.

Sanktsioonid on suunatud Eritrea relvajõududele ja president Isaias Afwerki parteile, samuti autoritaarse riigi teistele tähtsatele isikutele.

USA on korduvalt kutsunud Eritread lahkuma Etioopiast.