Etioopia valitsus valmistub pidama kõnelusi Tigray mässulistega

Läbirääkimiste komisjoni eesmärk on uurida läbirääkimiste pidamise eeltingimusi, teatas Etioopia peaminister Abiy Ahmed.

Etioopia asepeaminister Demeke Mekonnen kinnitas valitsuse tahet pidada läbirääkimisi nii Tigray rahva vabastusarmeega (TPLF) kui ka iga teise rühmitisega Etioopias, kes soovib riigis rahu.

Teisipäeva õhtul kinnitas TPLF-i president Debretsion Gebremichael, et tema juhitud grupeering on valmis pidama rahuläbirääkimisi, mis põhinevad inimõiguste austamisel, demokraatial ja vastutuse võtmisel. Tigray vägede juhi sõnul ollakse valmis osalema protsessis, mis on usaldusväärne, sõltumatu ja põhimõttekindel.

Tigray vägesid juhtinud Debretsioni sõnul peaks läbirääkimised Etioopia valitsusega toimuma Nairobi pealinnas Keenias ning neid vahendama Keenia president Uhuru Kenyata.

Debretsion soovib, et kõnelustel osaleks lai ring välispartnereid Ameerika Ühendriikidest, Euroopa Liidust, Araabia Ühendemiraatidest, ÜRO-st ja Aafrika Liidust.

Peaminister Abiy sõnul ollakse valmis alustama läbirääkimisi Tigray vägede esindajatega koheselt kui Etioopia föderaalvalitsus oma raporti valmis saab ning Tigray vägede esindajad oma eeltingimused kõnelusteks teatavaks teevad.

Etioopia valitsus on Tigray provintsi mässulistega pea poolteist aastat sõjas olnud. Konfliktis on hukkunud tuhandeid ning sajad tuhanded on näljahäda tõttu Tigray provintsist lahkunud.