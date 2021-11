Narvas etendati Põhjasõja avalahingut

Rootslased ja venelased sõdivad Narva linnuses kaks korda aastas, hilissügisel ja suvel. Kõik toimub nii nagu ajalooõpikutes. Talvise lahingu peavad võitma rootslased.

"Võidame venelasi oskuse ja taktikaga nii nagu 1700. aastal. Meie kuningas Karl kasutas head taktikat, me murdsime venelaste piiramisrõnga kolmest kohast läbi. Sama plaani kasutame ka täna," ütles Narva garnisoni ülema rollis Ivan Strikkojev.

Venelased võtavad revanši 1704. aasta augustis, seepärast kaotuse üle ei nutetud.

"Tunne on nagu alati. Me teame, et me ei kaota. Lahkume, kuid nelja aasta pärast tuleme tagasi ja Narva saab taas meie omaks. Venelased alla ei anna," ütles Preobraženski polgu komandöri mänginud Aleksandr Stantšik.

Vihane taplus kestab viimase padruni ja hingetõmbeni, kuid tegelikult võitlevad mängusõjas sõpradest ajaloohuvilised.

"See on huvi tolle ajastu vastu. Me muutume mõneks ajaks Rootsi regulaararmeeks, kus on alati distsipliin ja käskude täpne täitmine," ütles Strikkojev.

"Asi pole võidus või kaotuses. Seda on vaja selleks, et lapsed meid nähes ei nimetaks meid piraatideks, vaid tunneksid oma ajalugu," lausus Stantšik.

Rootsi ja Vene mänguarmeed kohtuvad Narva all taas tuleva aasta augustis.