Bulgaaria üldvalimised olid lävepakuküsitluste järgi tasavägised

Tegu oli juba kolmandate üldvalimistega sel aastal.

Hiljuti moodustatud partei Me Jätkame Muutust sai 23 protsenti häältest, jäädes vaid napilt alla kolmekordse peaministri Bojko Borisovi erakonnale GERB, mida toetas ligi 25 protsenti valimistel osalenutest, näitasid tulemused.

Bulgaarias toimusid pühapäeval presidendivalimised ja kolmas parlamendivalimiste voor, millest pärast aprilli ja juuni valimisi loodetakse töövõimelist parlamenti ja valitsust, mis suudaks viia riigi välja tervise- ja majanduskriisist.

Analüütikud prognoosisid madalat valimisaktiivsust inimeste mure tõttu koroonaviiruse leviku pärast. Bulgaarias on koroonaviiruse vastu vaktsineerimise tase Euroopa Liidu madalaim, täielikult on kaitsesüstitud vähem kui kolmandik täiskasvanutest. Sel nädalal suri Bulgaarias ühe päeva jooksul 334 Covid-19 haiget, mis on riigi kõrgeim koroonaohvrite arv alates pandeemia algusest.

Madal valimisaktiivsus tuleks kasuks endisele võimuparteile GERB-ile. Analüütikud ennustasid teist tulemust uuele erakonnale Me Jätkame Muutust, millest võib saada uue valitsuse tuum. Arvamusküsitluse kohaselt võib parlamenti pääseda kokku seitse parteid.

Presidendivalimistel osales 23 kandidaati, võitu ja teist ametiaega on ennustatud praegusele riigipeale Rumen Radevile.