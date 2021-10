Yellen: USA inflatsioon peaks tuleva aasta teises pooles järele andma

Kuna tarnehäired on vähendanud tööstusele oluliste komponentide kättesaadavust ja puudu on ka töökätest, kasvasid USA tarbijahinnad septembris aastatagusega võrreldes 5,4 protsenti.

Kiire inflatsioon on tekitanud muret majanduse taastumise pärast, kuid Yellen ütles CNN-i saates "State of the Union", et näeb seda positiivse trendina.

"Kuine inflatsioonimäär on kevadel ja varasuvel nähtud väga kõrgest tasemest juba märkimisväärselt aeglustunud," märkis ta. "12-kuu lõikes püsib inflatsioon praegu toimuva tõttu kiire ka järgmisel aastal, kuid ma eeldan, et aasta keskpaigas või lõpus olukord paraneb."

USA föderaalreservi inflatsioonieesmärk on umbes kaks protsenti.

"Ma ei usu, et me inflatsiooni üle kontrolli kaotame," lausus Yellen, kes oli enne rahandusministriks saamist föderaalreservi juht.

Ta nentis, et ameeriklased ei ole niivõrd kiiret hinnakasvu ammu kogenud. Samas lisas ta, et olud peaks pandeemiakriisist taastudes paranema, kui tarnehäired lahenevad ja inimesed tööle naasevad.