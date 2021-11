WSJ: riigid peavad majanduse taastumisel olema ettevaatlikud

Suurriikide majandused taastuvad koroonaviiruse epideemiast tingitud majanduslangusest. Taastumist segavad aga tarnehäired ja kiire inflatsioon, teatas The Wall Street Journal.

"Nüüd on alanud taastumise raske osa. Riigijuhid peavad välja mõtlema, mis on pikaajaline lahendus, mis aga lühiajaline lahendus," ütles konsultatsioonifirma Capital Economics ökonomist Neil Shearing.

USA tarbijanõudlus on viimase aasta jooksul märgatavalt kasvanud, seda toetasid ka triljonite dollarite ulatuses stiimulpaketid. Kasvav nõudlus süvendas aga veelgi globaalseid tarnehäireid. Sellest tulenevalt kiirenes veelgi hinnakasv. Puudu on toorainest ja tööjõust. Sarnased probleemid räsivad ka Euroopa suuri tööstusriike.

Hiinas kehtib koroonaviiruse epideemia suhtes nulltolerantsi poliitika. Kompartei proovib ka majandust reformida ja toime tulla ettevõtete kasvava võlakriisiga. Riigi võimud piiravad ühiskonnas ka tehnoloogiasektori mõjuvõimu.

Kui keskpangad ei sekku, siis hinnatõus jätkub. Ent kui nad tõstavad intressimäärasid liiga kiiresti, siis võib see pidurdada majanduse taastumist.

Oxfordi ülikooli uuringu kohaselt leiab vaid umbes viiendik ettevõtetest, et tarnehäired on läbi saamas. Kolmandik ettevõtetest leidis, et häired kestavad vähemalt järgmise aasta lõpuni.

"Meil on praegu raske aeg. Me näeme, et materjalide ja energia hind kasvab. Puudu on tööjõust," ütles USA autoosade firma Cooper-Standard Holdings juht Jeffrey Edwards.

"Kevadel olin kindel, et sügisel olukord paraneb. Juhtus see, et olukord läks hullemaks. Rohkem ma prognoose teha ei taha," ütles konteinerlaevafirma Maersk logistikajuht Lars Mikael Jensen.

Tarnehäired räsivad ka Saksamaa majandust. Kõige rohkem kannatab riigi autotööstus.

Euroopas kahanes uute autode müük septembris aasta varasema sama perioodiga võrreldes peaaegu veerandi võrra. Tegemist on suurima langusega pärast 1995. aastat. Puudu on pooljuhtidest, samuti mitmetest materjalidest, nagu plast.