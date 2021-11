Keskerakonnal õnnestus Kohtla-Järvel võim säilitada

Nelikliidu võimulepe lagunes volikogu uue koosseisu esimesel hääletusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Koalitsioonileppe järgi pidi volikogu esimeheks saama sotsiaaldemokraat Eduard Odinets, kuid ta kogus vaid üheksa häält. Keskerakonna kandidaadi Tiit Lillemetsa poolt hääletas 16 volikogu liiget ja seega sai ta volikogu esimeheks.

Keskerakonnale läks ka volikogu esimese aseesimehe koht. Volikogu teiseks aseesimeheks sai valimisliidu Progress esindaja. Keskerakond ei tea, kuidas nii juhtus.

"Seda ei oska öelda. Hääletamine on salajane ja iga inimene hääletab vastavalt oma teadmistele või arvamusele või kuuldule või nähtule ja üldisele omale kogemusele," ütles Lillemets.

Eduard Odinets pakkus omapoolse selgituse. "Ilmselt, nagu tavaliselt on sellistes olukordades, kellelegi kusagil midagi lubati rohkemat või paremat. Võib-olla mingit muud reformi linnas, muudatused, mida ei olnud võimalik kokku leppida sotsiaaldemokraatidega ja valimisliiduga Restart Kohtla-Järve. Nii et vaatame, kuidas nüüd see olukord hakkab kujunema," rääkis Odinets.