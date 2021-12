Kohtla-Järve uue linnapea asetäitjateks said endised linnajuhid

Linnaelanike pilaplakatite saatel viieliikmelise abimeeskonna saanud Toomas Nael tõdes, et valik ei olnud väga suur, kuid pikalt arutati, kes millisele kohale sobib. Pangandustaustaga linnapea eriti ei karda, et ta jääb suurte juhtimiskogemustega abilinnapeade varju.

"Eks selline oht on, risk on kindlasti, kuid ma arvan, et ei jää, ma arvan, et ma oskan öelda "ei". Ma olen seda õppinud, ma olen pidanud seda tegema korduvalt elus vestluses väga tõsiste inimestega, tõsiste ärimeestega. Selline varjujäämine?!Esialgu võibolla ongi hea, kui mul on sellised tugevad, varasema linnajuhtimiskogemusega inimesed kõrval ja ma jälgin, kuidas nad oleks seda teinud. See ei tähenda, et ma kordan nende samme, et nemad oleks teinud nii ja mina ka - ei, seda mitte," rääkis Nael.

Opositsioon polnud rahul, et linnavalitsust suurendati kahe inimese võrra võrreldes sellega, mida plaanis enne esimest volikogu istungit lagunenud Keskerakonna-vaba koalitsioon.

"Me arvame, et see oleks täiesti piisav Kohtla-Järve jaoks, me oleme seda aastate jooksul näinud, kuidas on seda tööd võimalik teha. Me ei arva, et meil peaks olema eraldi finantsabilinnapea, seda tööd saaks teha spetsialistid. Kolmest abilinnapeast piisaks täiesti, me hoiaksime raha kokku ja selline linnavalitsus oleks oma tegevuses palju efektiivsem," ütles Kohtla-Järve opositsiooniliider, sotsiaaldemokraat Eduard Odinets.

Opositsioon juhtis tähelepanu sellelegi, et abilinnapea Jantšenko oli linna finantsjuht ajal, kui tollane Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov majandas linna nii, et sai selle eest kriminaalkaristuse. Seejärel valitigi Jantšenko 2016. aastal Eesti suuruselt viienda linna juhiks. Keskerakonna abiga linnapeaks saanud parteitu Toomas Nael ei karda, et teda võib tabada Solovjovi saatus olukorras, kus Jantšenko vastutab taas linna rahanduse eest.

"Ajad on muutunud. Ma ei tea miks, see on vist mu sisemine tunne, et selle kordamiseks eeldusi enam ei ole," ütles Nael.

Keskerakonnal on Kohtla-Järve 25-liikmelises linnavolikogus 12 kohta. Keskerakonda toetavad Reformierakond ja valimisliit Progress, kes taganesid koalitsioonileppest, mille nad sõlmisid sotsiaaldemokraatide ja valimisliiduga Restart Kohtla-Järve.