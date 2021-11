Tallinn annab Torupilli asumis õiguse kuue hoone ehitamiseks

Planeeritud maa-ala on 1 hektari suurune ning asub Kesklinnas, Torupilli asumis, Gonsiori ja J. Kunderi tänava vahelisel alal C. R. Jakobsoni ja J. Kunderi tänava nurgal, selgub korralduse eelnõu seletuskirjast.

Krundile kavandatud uute hoonete korruselisus jääb vahemikku viis kuni seitse maapealset korrust ning hooned on planeeritud omavahel ühendada kuni kahe maa-aluse korruse kaudu.

Krundil asuvatesse ja krundile planeeritud hoonetesse on kavandatud olenevalt äriruumide osakaalust 165 kuni 184 korterit ning äriruumid. Krundi hoonestustiheduseks kujuneb 1,92.

C. R. Jakobsoni tänava äärsele kuni kolmekorruselisele hoonele on ette nähtud võimalus kuni kahe korruse pealeehitamiseks selliselt, et ajaloolise hoone korruselisuseks kujuneb kuni viis maapealset korrust.

Kunderi tänava äärde planeeritud hoone on kavandatud sama tänava ehitusjoonele. C. R. Jakobsoni tänava äärse hoone planeerimisel on järgitud planeeritud krundil asuva ajaloolise hoone paiknemist.

Ühtlasi likvideeritakse C. R. Jakobsoni tänav 14a kinnistul asuv hoone. Krundile on kavandatud kergliiklusala laiendus ja see nähakse ette avalikult kasutatavaks.

Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.