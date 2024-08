Tallinnas algas endise piimakombinaadi hoonete lammutamine

Augustis algas Tallinnas Torupilli asumis Gonsiori, Jakobsoni ja Kunderi tänavate vahelise alal asuval kinnistul kunagiste tööstushoonete lammutamine, et rajada sinna elamukvartal. Arendaja sõnul osa paekivihoonetest säilitatakse.

"Detailplaneering on praegu kehtestamisel, lammutusluba on meile antud ja alustasime nende töödega," ütles kinnistut arendava kinnisvarafirma Astlanda elamuehituse ja kinnisvaraarenduse divisjoni direktor ja juhatuse liige Kajar Kruus.

Kruusi sõnul tegelevad nad juba ka projekteerimisega, kuid enne detailplaneeringu kehtestamist eskiise jagada ei soovi.

Kinnistu kuulub Astlandale aastast 2016.

Arendaja sõnul säilib Jakobsoni frondil ajalooline kahe- ja kolmekorruseline hoone, millele lisanduvad kuni kaks korrust peale-ehitisena. Samuti on ette nähtud säilitada katlamaja korsten. Kõik ülejäänud krundil paiknevad hooned likvideeritakse.

Kinnistule on kavandatud viis hoonet ja alajaam.

Detailplaneeringu järgi on ehitusjoon Kunderi tänava ääres on määratud naabermajade Kunderi 17 ja Kunderi 19 hoonete tänavapoolsete fassaadide pikendusena. Jakobsoni tänava poolel säilib olemasoleva hoonega määratud ehitusjoon. Üle ehitusjoone ulatuvad rõdud on planeeritud üksnes ala loodeossa jääva uue hoone tänavapoolsele fassaadile.

Kunderi ja Jakobsoni tänavate nurk avatakse linnarahvale võimaliku söögikoha

esise väikese platsina, mis oma olemuselt seab fookusesse säiliva hoonestuse, teeb seeläbi kummarduse väärtuslikule tööstusarhitektuurile ja loob hubase sissejuhatuse teistele planeeritud hoonetele, kirjutatakse detailplaneeringus.

Kunderi tänava äärde ja ristmiku lähedusse planeeritud hoonete esimestele korrustele on kavandatud äriruumid, millesse on tagatud eraldi sissepääs tänavalt. Planeeritud ala sisehoov on kavandatud ühiskasutatava puhkeotstarbelise alana.

Linnaruumi enim mõjutava hoone arhitektuursete põhiosade korruselisuseks Jakobsoni ääres on planeeritud kuni viis korrust, Kunderi ääres kuni viis korrust ja Gonsiori ääres (Kuhlbarsi 1 kõrvale planeeritud hoone) kuni seitse korrust.

Kõrgem hoone jääb tänavaäärse hoonestuse taha ja ei domineeri tänavaruumis. Hoonetesse on ette nähtud penthouse-tüüpi korterid. Planeeritud ala külgneb Torupilli miljööväärtusliku hoonestusalaga. Linnaehituslikult sujuva ülemineku tagamiseks on miljööväärtusliku hoonestusalaga külgnevad hooned planeeritud tagasiastetega.

Jakobsoni tänav 14/Kunderi tänav 15 asus 1876. aastal rajatud Tallinna pärmivabrik. Hoone ehitati algselt 1880. aastal ja hoonestikuga on teostatud mitmeid ümberehitusi, näiteks aastatel 1921, 1930, 1934.

Hoone kohandati 1907. aastal ümber Tallinna keskmeiereiks. 1917. aastal keskmeierei riigistati ja selle sai endale Tallinna linnavalitsus. 1921. aastal ostis meierei sisseseade põllumajanduslik keskühisus Estonia, kes võttis kompleksi hoonestuse rendile.

Eesti NSV ajal asus kinnistul Tallinna piimakombinaat, kuni kolis 1962. aastal Pärnu maantee tootmishoonetesse. 1968. aastast asus kinnistul Eesti NSV autotranspordi ja maanteede ministeeriumi õppekompleks.

Hoonetes tegutsesid ka mitu ettevõtet, näiteks tootmiskoondiste Uku, Kodu ja Salvo tsehhid. Viimastel aastatel on hoonetes tegutsenud erinevad ärid baarist autopesulani.