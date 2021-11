Lähiajal jõuavad Eestisse viimased kaks koostööd teinud afgaani

Eestiga koostööd teinud afgaane, keda valitsus otsustas vastu võtta, oli kokku 16 ning enamus jõudis neist siia augustis. Viimased kaks vabaühendustega koostööd teinud jõuavad Eestisse lähiajal, ütles välisminister.

"Need, kes olid meie koostööpartnerid Afganistanis, saime peaaegu kõik kätte juba augustis. Viimased kaks peaksid jõudma Eestisse lähiajal. /.../Tol hetkel ei olnud neil võimalust riigist lahkuda. Piirkonniti on olukord Afganistanis väga erinev. Need inimesed võtsid meie partnerite abil uuesti ühendust ja oli võimalus jõuda lennuväljale ja saada partnerite lennule," lausus Liimets.

Valitsus otsustas augustis võtta Afganistanist vastu kuni 30 Talibani režiimi eest pagevat afgaani. Liimetsa sõnul on Eestil kokkulepe, et solidaarselt võetakse lisaks 16 Eestiga koostööd teinud afgaanile vastu Euroopa Liidu ja NATO-ga koostööd teinud afgaane.