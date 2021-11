Liimets: meie sportlased peaksid saama Pekingi olümpial osaleda

USA-s on kerkinud taas üles Pekingi taliolümpiamängude diplomaatilise boikoti teema protestimaks inimõigusrikkumiste vastu Hiinas. Ajaleht Washington Post edastas, et Valge Maja teatab peatselt, et president Joe Biden ega ükski teine USA valitsuse liige ei osale olümpial.

Liimetsa sõnul ei tohiks poliitika sportlaste tegemisi segada ning Eestil pole kavas oma sportlasi keelata Pekingisse sõitmast. Diplomaatise boikoti otsuse peavad tegema poliitikud.

"Kui me räägime spordist, oleme olnud seisukohal, et sporti ja poliitikat ei peaks segama. Kui toimuvad olümpiamängud, peaksid meie sportlased seal saama osaleda, nii nagu nad peavad ise vajalikuks. Kuidas meie delegatsioonid saavad osaleda olümpiamängudel, saavad meie poliitikud otsustada siis, kui see aeg on käes," lausus Liimets.

Pekingi taliolümpiamängud toimuvad järgmisel aastal veebruaris.