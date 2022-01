Taani ja Holland ühinesid Pekingi taliolümpia diplomaatilise boikotiga

Taani välisminister teatas, et riik ei saada veebruaris algavatele Pekingi taliolümpiamängudele ametlikku diplomaatilist delegatsiooni korraldajamaa inimõiguste probleemide tõttu.

"Pole saladus, et me Taani poolelt oleme väga mures inimõiguste olukorra pärast Hiinas," ütles välisminister Jeppe Kofod. "Valitsus otsustas, et me ei osale Hiina taliolümpiamängudel."

Otsus tehti pärast seda, kui EL-i riigid ei suutnud Prantsusmaal Brestis toimunud kohtumisel ühises seisukohas kokku leppida.

Reedel teatas ka Holland, et ei saada COVID-19 piirangute tõttu olümpiamängudele ametlikku diplomaatilist delegatsiooni.

"Hiinas kehtivate COVID-19 meetmete tõttu oleks piiratud võimalused (...) kahepoolseteks kontaktideks asukohariigiga, kus saaks sisukalt arutada Hollandi suurt muret inimõiguste olukorra pärast," ütles Hollandi välisministeeriumi esindaja Frits Kemperman uudisteagentuurile Reuters.

USA boikotiga protestiks inimõiguste rikkumise vastus kompartei juhitud Hiinas on seni ühinenud Austraalia, Suurbritannia, Kanada ja Jaapan.

Hiina eitab õiguste rikkumisi ja on mõistnud boikoti hukka kui olümpiapõhimõtete reetmise.