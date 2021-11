"Aktuaalne kaamera" Iraagis: probleemid Valgevene piiril Euroopasse tahtjaid ei heiduta

Kuigi kaadrid kaasmaalastest Valgevene-Poola piiril on karmid, ütlevad paljud, kellega AK Sulemanya linnas rääkis, et nad oleks nõus pigem taolisel teekonnal kannatama, kui Iraagi Kurdistanis elama.

"Jah, ma oleksin kohe nõus lahkuma, kui tekiks võimalus. Nii ruttu kui võimalik. Ma jätaksin isegi oma naise ja lapsed maha," ütles Sulemanya elanik Zakam.

"Ma tahaks ka minna sinna, kuhu kõik teised lähevad, kuid mul on probleem perekonnaga. Ma ei saa maha jätta oma ema, õdesid ja venda. Kui mul ei oleks neid kohustusi õlul, ma oleksin olnud esimeste seas, kes maalt lahkub, sest mul ei ole siin tulevikku, ma ei tunne siin ennast turvaliselt," rääkis Arish Tahir.

Samas on Iraagi valitsus lubanud alustada neljapäeval Poola-Valgevene piirile lõksu jäänud kodanike koju tagasi toomist vabatahtlikkuse alusel.

Iraagi valitsus on ka keelanud riigist lahkuda neil, kellel on passis Valgevene visa, rääkis Hiwa Bozhyan turismifirma töötaja Alan Mohamed. Sulemanya kesklinnas asuv reisibüroo, kus ta töötab, on sel aastal väljastatud umbes 600 viisat Minskisse. Inimesed on ostnud täiesti seadusliku seitsmepäevase turismipaketi, mis sisaldab ka lennukipiletit ja hotelli, hinnaga 3000 dollarit. See on väga odav võrreldes teiste kohtadega, kuhu Iraagi passiga üldse viisat on võimalik saada.

Kurdistani parlamendi sõltumatu saadik Sirwan Baban seletas aga, et inimesed ei teadnud, mida Valgevene endast kujutab, kas see on diktatuur, demokraatlik või kommunistlik riik. "Inimesed ei teadnud seda. Neile lubati, et kui nad jõuavad Valgevenesse, pääsevad nad ka Euroopasse. Kuid tegelikult nii polnud, tegelikult inimesed kannatasid, inimestel pole toitu, mida süüa, nad on arstiabita ja rahalise toeta, see pole inimlik," rääkis saadik.

Kurdid kiruvad, et korruptsioon kägistab riiki ja elu on käinud alla, kuid sõda siiski pole ja linn võiks sobida lausa puhkusereisideks. Linn näeb välja turvaline ja on täis elu, ohtusid ei paista, tohutut vaesust ka mitte.

Samas on see piirkond, mille külje all veel hiljuti võimutses ISIS, kus toimusid naftalinna Kirkuki pärast lahingud kurdide ja Bagdadi keskvõimu vahel. Noorem põlvkond ei taha elada vaenlastest ümbritsetuna ja muidugi, lihtsalt tahetakse sinna, kus on rohkem rikkust.

Sulemanyast on viimse poole aasta jooksul välismaale lahkunud 10 000 inimest. Neist suurem osa on lennanud Valgevenesse.