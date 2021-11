Belta: Merkel ja Lukašenko leppisid kokku Valgevene ja EL-i kõnelustes

Lukašenko ja Merkel "leppisid kokku, et probleem tervikuna tuuakse Valgevene ja EL-i tasemele", vahendas riiklik uudisteagentuur Belta Lukašenko pressiteenistusele viidates, lisades, et mõlema poole ametnikud alustavad kohe läbirääkimisi.

Uudisteagentuuri teatel "lahendatakse samas kontekstis ka põgenike soov Saksamaale pääseda".

"Jutuajamise käigus teavitati presidenti ka Euroopa Komisjoni esimehe Ursula von der Leyeni palvest, et protsessis osaleksid kindlasti ka rahvusvahelised organisatsioonid, mis tegelevad põgenike ja migrantide küsimustega ning mis juba teevad aktiivset koostööd Valgevene poolega," lisatakse teates.

Telefonivestlus kinnitas ka Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert, kes teatas sotsiaalmeedia vahendusel, et kantsler rõhutas vajadust tagada humanitaarabi orgnisatsioonidele ligipääs Valgevenes asuvatele migrantidele ning samuti võimalus soovijate tagasi kodumaale pääseda.

Kanzlerin #Merkel hat erneut mit Herrn Lukaschenko telefoniert. Sie unterstrich die Notwendigkeit, mit Unterstützung von @UNHCR und @UNmigration und in Zusammenarbeit mit der @EU_Commission für die humanitäre Versorgung und Rückkehrmöglichkeiten der betroffenen Menschen zu sorgen — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 17, 2021

Tegemist oli sel nädalal teise telefonikõnega Valgevene ja Saksamaa juhtide vahel pärast seda, kui Vene president Vladimir Putin kutsus EL-i juhte üles otsekõnelustele Lukašenkoga.

Valgevene režiim on korraldanud tuhandete Lähis-Ida, Aafrika ja Afganistani inimese riiki toomise, et suunata need üle oma läänepiiri Euroopa Liidu riikidesse. Kuna Poola ja Leedu on keeldunud neid üle piiri lubamast, Valgevene võimud ei lase neid aga ka tagasi, on inimesed jäänud piirile lõksu.

Lukašenko ja tema liitlane Putin on eitanud süüdistusi rändekriisi tekitamises, arvustades hoopis EL-i selle eest, et see keeldub migrante vastu võtmast.

Migrandid kinnitavad, et tahavad Saksamaale jõuda läbi Poola ja Lukašenko on öelnud, et on valmis nad vajadusel lennukitega sinna saatma.

Lääs ei ole tunnustanu Lukašenkot Valgevene legitiimse presidendina, kuna ta võltsis 2020. aasta augustis peetud presidendivalimiste tulemusi ning on selle järel vallandunud opositsiooni protestid jõhkralt maha surunud.

Uudisteagentuur Reuters märkis, et Seibert ei nimetanud oma kolmapäevase teates nagu ka pärast esmaspäeval peetud telefonikõnet edastatud sõnumis Lukašenkot Valgevene presidendiks, vaid ütles tema kohta ainult "härra Lukašenko".