Balti presidendid: Lukašenko režiim tuleb inimkaubanduse eest vastutusele võtta

Sellise üleskutse tegid Eesti, Läti ja Leedu president Vilniuses pärast videokohtumist Poola riigipeaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Balti riikide presidendid mõistsid Lukašenko režiimi hukka migrantide instrumendiks muutmise poliitilistel eesmärkidel.

Alar Karis, Egils Levits ja Gitanas Nauseda kutsusid Euroopa Komisjoni algatama asüülitaotluse reeglite karmistamist.

"Olukord Valgevene ning Euroopa Liidu ja NATO piiril Lukašenko režiimi tegevuse tõttu häirivalt pingeline. Valgevene diktaator mängib inimeludega, suunates neid oma poliitiliste ambitsioonide elluviimiseks piirile lõksu," ütles president Alar Karis.

"Mõistan tugevalt hukka inimeste sellise ärakasutamise. Inimelud on poliitilistel põhjustel Lukašenka režiimi poolt ohtu seatud, selleks et tõmmata tähelepanu kõrvale Valgevene kodanike inimõiguste rikkumistelt. On oluline, et Valgevene pakuks nende riiki jõudnud inimestele piisavat kaitset ja hoolt ning et inimesed, kel pole juriidilist põhjust jääda, saaksid turvaliselt naasta oma koduriiki," lausus Karis.

Karise sõnul on tal hea meel selle üle, et Euroopa Liidu algatatud kõnelused lennufirmade ja transiitriikidega näitavad positiivseid märke Lukašenko ebainimlikule tegevusele kaasaaitamise lõppemiseks. Karis rõhutas, et oluline on jätkata konsultatsioone nii Euroopa Liidus kui NATO-s, et olla valmis paindlikult olukorra arengule reageerima.

Balti riigipeade kohtumisel räägiti veel Venemaa relvajõudude kohaloleku suurenemisest Ukraina piiride lähedal. President Karise sõnul toetab Eesti Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust.

Kolme Balti riigi presidendid allkirjastasid kohtumisel ühisavalduse kliimaeesmärkide ja jätkusuutliku arengu teemal ning tegid ühise avalduse Valgevene ja Euroopa Liidu piiril toimuvast.