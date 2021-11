USA kardab Vene sissetungi Ukrainasse

USA hoiatas, et Venemaa võib üritada Ida-Ukrainas korrata 2014. aasta Krimmi annekteerimist. USA välisministri Antony Blinkeni sõnul on Washington mures Venemaa ebatavalise sõjalise tegevuse pärast Ukraina piiri lähedal.

Ukraina teatas, et riigi idapiiril on umbes 90 000 Venemaa sõjaväelast. "Moskva teeks tõsise vea, kui jätkab olukorra eskaleerumist," ütles Blinken.

"Meil pole Moskva kavatsuste suhtes selgust. Kuid me teame nende käekirja. Me oleme mures, et Venemaa võib teha tõsise vea, üritades korrata seda, mida ta tegi 2014. aastal, ütles kolmapäeval Blinken.

Euroopa Liit väljendas reedel muret Vene sõjalise aktiivsuse kasvu pärast Ukraina piiri lähistel pärast seda, kui Washington nõudis Moskvalt selgitusi.

"Me jälgime olukorda edasi ja praeguseks saadud informatsioon on võrdlemisi murettekitav," teatas EL-i välisasjade pressiesindaja Peter Stano ajakirjanikele.

Vene väed vallutasid Krimmi poolsaare 2014. aastal. Moskva väed tegutsevad ka Ida-Ukrainas.

USA ametnikud proovivad nüüd järjekordset kriisi vältida. Eelmisel nädalal külastas Moskvat CIA juht William Burns.

Venemaa saatis kevadel Ukraina piiri lähedale 100 000 sõdurit. Kremli teatel oli tegemist sõjaliste manöövritega, mis oli vastus NATO vägede paigutusele. Ukraina väitel on suurem osa Venemaa vägedest piirkonnas endiselt alles.

Blinken kohtus kolmapäeval ka Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga.

Ukrainale teeb muret ka hiljuti valminud Nord Stream 2 gaasitoru. "Näeme, et Venemaa kasutab gaasi eksporti poliitilise relvana," ütles Kuleba.

Joe Bideni administratsioon ei toetanud Nord Stream 2 projekti. Siiski USA loobus vastusseisust projektile, et vältida tüli Saksamaaga. Ukraina väidab, et Venemaa tahab lüüa kiilu lääneliitlaste vahele.

"Venemaa peaks saama väga tugeva sõnumi mitte ainult Washingtonist, vaid ka Berliinist," ütles Kuleba.