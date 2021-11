ERR-i intervjuu Valgevenest naasnud kurdiga: "enam Euroopasse ei taha"

Iraagi Kurdistani saabus neljapäeval mitusada inimest, kes olid teel koju Valgevene-Poola piirilt. Enamus neist on pärit Sulemanya linnast. Üksikud on tagasi pöördunud ka varem ja ühe loo kuulas "Aktuaalne kaamera" kohapeal ära.

Miran Mustafa Hassan on juuksur, kes tahaks elada sellist elu nagu elatakse Euroopas. Valgevene piirilt Poolaga jõudis ta tagasi 7. oktoobril, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma proovisin korra ka varem lahkuda, Türgi kaudu, 2017. aastal, kuid siis mul Euroopasse pääseda ei õnnestunud. Nüüd kuulsin, et teekond Valgevenesse on lihtne, minnakse massiliselt, hind ei ole väga kõrge ja sa pääsed kiirelt Saksamaale," rääkis Hassan.

Miran pani end reisiagentuuri kaudu kirja turismigruppi. Raha kokkusaamiseks müüs pere maha auto.

"Sotsiaalmeedias, Facebookis levis info, kuulsin ka oma sõprade käest, kellel oli õnnestunud Valgevene kaudu Euroopasse pääseda ja siinsetest kohalikest reisiagentuuridest, mida seostatakse inimsmugeldamisega," lausus ta.

Mõned päevad pärast Minskis viibimist liiguti edasi piirile, kus Valgevene politsei nad vahistas.

"Valgevene politsei ei kasutanud meie vastu jõudu. Nad lihtsalt küsisid, kas me tahame minna Poolasse või tulla tagasi Valgevenesse. Meie muidugi ütlesime, et tahame Poolasse ning nad avasid meile oma piiri," ütles Hassan.

Aga Poola piirist üle ei saanud. "Tara Poola piiril oli väga tugev, seal olid koerad ja droonid taevas. Me proovisime korduvalt, kuid ilm oli väga külm. Ühel ööl ma tahtsime tarasse augu lõigata ja läbi minna, aga Poola politsei tuli ja me jooksime ära," rääkis Hassan veel.

Pärast nelja päeva pikkust katsetamist otsustati minna tagasi. "Me käisime jala ühe päeva ja ühe öö, läksime läbi kahest-kolmest külast, kuni nägime kohalikku politseid. Nad vaatasid meie telefonid läbi, kustutasid kõik pildid, nad kutsusid meile taksod, need olid politsei sõbrad, kaks naist, igaühelt võeti sõidu eest Minskisse 100 dollarit," jätkas Hassan.

Kogu seiklus läks Miranile maksma 4300 dollarit. "Ma olen pettunud ja mul on kahju rahast, mida ei ole lihtne tagasi teenida. Muidu läheb mu elu edasi nagu enne."

Hassan rääkis, et see jääb tema viimaseks korraks proovida Euroopasse minna. "Kaks korda olen proovinud sedasi lahkuda, Türgi ja Valgevene kaudu. See ebaõnnestus. Ma ei taha seda enam proovida, see on mu viimane kord."

Kurdistanis viibiv "Aktuaalse kaamera" reporter Astrid Kannel ütles, et paljud kurdi noored on nõuks võtnud Euroopasse pääseda. Praegu kriisi teeb aga keerukaks asjaolu, et kohalikud kurdid ei ole kursus sellega, millised vastuolud Euroopa Liidu ja Valgevene ning Venemaa vahel on või et kes on Aleksandr Lukašenko.