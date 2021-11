Ühendkuningriik saadab Poola toetuseks 150 pioneeriüksuse sõdurit

Briti armee pioneeriüksuse 150 sõjaväelast saadetakse lähinädalatel Poolasse, et tugevdada Poola piiri Valgevenega, ütles Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace neljapäeval.

Wallace lubas siiski, et enne üksuse lähetamist informeerib ta selle missiooni detailidest ka Briti parlamenti, vahendas BBC.

Suurema kontingendi väljasaatmine järgneb väikse rühma Briti sõjaväelaste saabumisele Poolasse juba eelmisel nädalal, kes sõitsid kohale, et uurida Poola vajadusi. Briti pioneeriüksuse lähetamine on osa Ühendkuningriigi toetusest Poolale, mis on vastamisi Valgevene korraldatud hübriidrünnakuga, mille käigus püüab Minski režiim saata üle Euroopa Liidu piiri Lähis-Idast kohale lennutatud inimesi.

Poolasse saadetavad Briti sõdurid ei ole võitlusüksus, vaid "nende eriala on teede ja kontrollpunktide rajamine ning vaatluspostide ehitamine", ütles Wallace.

Briti kaitseminister lisas, et sõdurite ülesanne on "aidata poolakaid ja potentsiaalselt ka teisi Balti riike nende piiri kaitsmisel", vahendas väljaanne EurActiv.com.

Valgevene režiim on korraldanud tuhandete Lähis-Ida, Aafrika ja Afganistani inimese riiki toomise, et suunata need üle oma läänepiiri Euroopa Liidu riikidesse. Valgevene naaberriigid Poola, Leedu ja Läti on aga keeldunud neid üle piiri lubamast, mistõttu migrandid püüavad ebaseaduslikult Euroopa Liitu tungida ning neid abistavad ja samas sunnivad selleks Valgevene julgeolekujõud.

Viimastel päevadel on režiim näidanud siiski mõningaid taganemise märke, tuues osa migrante piirilt ära. Neljapäeval startis Minskist ka esimene lennuk migrantidega tagasi Iraaki.