USA ja ÜRO nõuavad Hiinalt infot tennisetähe Peng Shuai kohta

Endisest Wimbledoni ja Prantsuse lahtiste paarismängu võitjast Pengist pole midagi kuulda olnud pärast seda, kui ta süüdistas novembri alguses endist asepeaministrit Zhang Gaolid seksuaalses rünnakus.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles, et president Joe Bideni administratsioon soovib, et Hiina annaks tõendatavat infot Pengi asukoha kohta.

ÜRO nõudis omakorda täielikult läbipaistvat uurimist seoses Pengi esitatud süüdistustega.

Infot 35-aastase Pengi kohta on nõudnud ka teised tennisetähed, spordiorganisatsioonid, valitsused ja inimõigusorganisatsioonid.

Naiste tenniseliidu WTA juht Steve Simon ütles, et on valmis katkestama tulutoovad ärisidemed Hiinaga, kui Peng jääb kadunuks ja kui tennisetähe süüdistusi ei uurita.

Vaatamata sellele, et surve Hiina võimudele Pengi olukorra ja turvalisuse selgitamiseks on kasvanud, pole Peking tema kohta midagi avaldanud.

Hiina riiklik telejaam CGTN näitas sel nädalal ekraanipilti, väites, et tegemist on Pengi e-kirjaga Simonile ja teistele WTA juhtidele, kus ta kinnitab, et esitatud süüdistused ei vasta tõele, lisades, et ta on kodus ja temaga on kõik hästi.

Simoni sõnul on tal raske uskuda, nagu võiks e-kiri autentne olla ja peab seda lavastatuks.