"Rahva teenrid": sõltuvus teeb poliitiku santažeeritavaks

Ajakirjanikud Mirko Ojakivi, Martin Šmutov ja Sulev Vedler arutlesid Vikerraadio saates "Rahva teenrid" Tõnis Möldri (KE) keskkonnaministri kohalt tagasiastumise üle ja leidsid, et oluline oleks teada, kas ta lahkus omal initsiatiivil või soovitasid tal seda teha julgeoleku eest vastutavad riigiametnikud. Nad viitasid, et sõltuvus teeb poliitiku haavatavaks näiteks vaenulike riikide välisluurele.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis, kas Tõnis Möldri tagasiastumisest tekkinud küsimused said nüüd kõik vastused.

Sulev Vedler arvas, et said küll.

Martin Šmutovil tekkis küsimus, miks oli vaja tagasiastumisest teatades hasartmängusõltuvust varjata. "Miks mitte otse välja öelda, mis seal probleem on?"

"Oleks parem olnud kui minister oleks seda kohe esimesel pressikonverentsil selgelt öelnud, et jah, mul on probleem, ma tegelen sellega," lisas ta.

"Kõigi jaoks on ju tähtis aru saada, et tegemist on haigusega. Tegemist on sellise haigusega, mida tegelikult välja ei anna ravida. See ei kao mitte kunagi Tõnis Mölderi elust ära. Võib-olla mõni psühholoog vaidleb mulle vastu, aga ma olen umbes 20 aastat tagasi ise poolprofessionaalsel tasemel kaarte mänginud ja ma olen näinud teiste inimeste kaotusgraafikuid, mis liiguvad aastate lõikes otse alla sadades tuhandetes," rääkis Šmutov.

Sulev Vedler märkis, et siin on küsimus inimlikus häbis. "Väga raske ongi üles tunnistada ja lõpuks ta tegi seda. See on hästi oluline samm, et inimene tunnistab seda," ütles Vedler.

Mirko Ojakivi aga rõhutas, et tegemist oli Eesti Vabariigi ministriga. "See, kellel meist on riigi saladuseluba ja kellelt meist pole, ei ole avalik informatsioon, aga seda me teame, et ministritel on ametist tulenevalt ligipääs riigisaladusele. Ka keskkonnaminister puutub kokku sellise informatsiooniga, mis ei pruugi olla avalik - maavarad, riigikaitserajatised, olukord Eesti piiridel jne. Oleks oluline teada, kas Mölder ühel päeval vaatas ise peeglisse ja ütles, et aitab või oli Möldril vestlus mõnes ametkonnas mõne riigisaladuse hoidmise eest vastutava isikuga," lausus Ojakivi.

See on Ojakivi sõnul veel vastuseta küsimus.

Vedler selgitas, miks on ministri puhul sõltuvus ohtlik. "Inimene võib end võlgadesse mängida, tekib korruptsiooni oht, ta on santažeeritav. Kõiki selliseid pahesid kasutatakse ära. Vaenulike riikide välisluure on väga valvas," sõnas Vedler.

Vedler tõdes, et nüüd ei saa enam Tõnis Möldrit rünnata sellega, et ta on mängusõltlane, sest ta on seda avalikult tunnistanud.