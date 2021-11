Pühapäevased arvamussaated: Savisaar on keskkonnaministri ametisse hea valik

Ajakirjanikud pühapäevastes Raadio 2 ja Vikerraadio arvamussaadetes leiavad, et Erki Savisaar (KE) on uueks keskkonnaministriks hea valik.

Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" üks saatejuhtidest, Eesti Ekspressi toimetaja Indrek Lepik märkis, et pragmaatilised majandusvaldkonna inimesed on Erki Savisaare ministriks saamisega suhteliselt rahul, kuid kliimaaktivistid pigem mitte.

"On kindlasti inimesi, kes leiavad, et keskkonnaministri ametisse on pandud järjekordne n-ö põlevkivi apologeet. Aga teistpidi, ma arvan, et arvestades Keskerakonna pingi pikkust, on Erki Savisaar päris hea valik sinna ametisse," sõnas ta.

Teine saatejuht, Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja selgitas, et kuigi Savisaare poliitilisest tegevusest pole laiemas avalikkuses väga palju teada, siis teda iseloomustatakse teda praktilise ja pragmaatilise inimese ja poliitikuna.

"Kui vaatame ka tema esimesi väljaütlesmisi kas või põlevkivi teemadel, siis ega ta ei ütle ju midagi sellist, et põlevkivi on ainuõige tulevik ja kõik muu rääkijad võiksid vait jääda. Vastupidi, ta on pragmaatiline ja tasakaalukas. Ta räägib, et siiski põlevkivi on meie ressurss, me peame mõtlema, kuidas seda kasutada saame ja ei pea kohe surmahoopi andma kogu põlevkivitööstusele," selgitas ajakirjanik.

"Valdavalt võetakse (rohepöörde kohta - toim.) vastu suurelisi deklaratsioone, aga praktika on see, et kõik riigid saavad aru, et nii kiiresti, radikaalselt pole võimalik suuri muudatusi tekitada ja senistest energiakandjatest peame mõnda aega lähtuma. Lihtne inimene ruttu "oksa tõmmata", aga kui vaadata, mida ta praktikas ütleb, siis see on tasakaalukas pragmatism. Ta küll tunnistab, et rohepöördega tuleb tegeleda, aga tuleb tegeleda mõistusega. Ma arvan, et ta alustanud on suhteliselt hästi ja tal on potentsiaal ka keskkonnaministrina hästi hakkama saada. Selle teemaga läbi erinevate komisjonide on tal kokkupuuteid olnud," rääkis Riikoja.

ERR-i uudistetoimetuse juht Anvar Samost ja ERR-i ajakirjanik Huko Aaspõllu leidsid Vikerraadio omanimelises saates samuti, et Savisaare valimine keskkonnaministriks oli hea otsus.

"Tema tundub olevat väga iseseisvate vaadete ja seisukohtade ja hea valdkonnateadmisega poliitik. Tal saab olema keeruline, kuna tema positsioon ei lähe päris hästi kokku valdava narratiiviga, ta on väga kriitiline mitmete keskkonnateemade suhtes, kus valdavaks on selline põlverefleksi tase. Aga tal tundub ka olevat kõvasti selgroogu. Igal juhul ma arvan, et see on päris hea samm praeguse valitsuskabineti üldise võimekuse osas, mille Keskerakonna esimees selle valikuga tegi," kommenteeris Samost.

Aaspõllu oli Samostiga samal arvamusel.

Samost ja Aaspõllu arutlesid ka selle üle, milliseks kujuneb keskkonnaministri kohalt ennustusportaalide sõltuvusprobleemi tõttu lahkunud Tõnis Möldri poliitiline karjäär.

"Ma ei ütleks, et tema poliitiline karjäär täiesti hävitavalt läbi on. Kui vaatan, kuidas inimesed reageerisid tema posituse all sotsmeedias, siis arvamused on üldiselt toetavad. Ma kahtlustan, et kui ta uuesti riigikokku kandideerida otsustab, võib ta hääled kokku saada," rääkis Aaspõllu.

"Poliitikute puhul on oluline nende nime tuntus. Teinekord inimeste vigadest õppimine õilistab inimest," märkis ta.

Samosti hinnangul ei jää Mölder ajalukku Eesti keskkonnaministrina, vaid ühena ministritest, kes lahkus ametist isikliku elu probleemi pärast.