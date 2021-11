Kohus peatas Maarjamäe jalgpallihalli kohtumenetluse

Tallinna halduskohus peatas eelmisel nädalal määrusega Tallinna Maarjamäele kavandatud jalgpallihalli kohtuasja, sest osapooled teatasid, et üritavad kompromissi leida väljaspool kohtusaali.

Vaidlus Maarjamäele kommunismiohvrite memoriaali lähedusse kavandatud jalgpallihalli üle näib saavat lõpu, sest halduskohus peatas kohtuasja, milles kaebajad nõudsid vastava detailplaneeringu tühistamist. Eesmärgiks on leida kompromiss väljaspool kohtusaali.

Möödunud nädala teisipäeval teatas Tallinna halduskohus, et peatab haldusasja menetluse, kuni selgub jalgpallihalli asukoha muutmise läbirääkimiste tulemus. Päev varem olid asjaosalised ühise taotluse kohtuasja peatamiseks, kuni selgub vaidlustatud detailplaneeringus kavandatud jalgpallihalli uus asukoht.

Tallinna linn oli samal päeval esitanud kohtule vastuse kaebusele, milles märgiti, et välistatud pole vaidluse lahendamine kompromissiga.

Asjaosalised peavad nüüd kohtule teatama, kas läbirääkimistega jõutakse kompromissile ning kohuse saab seejärel otsustada, kas kohtumenetlusega jätkata või see lõpetada.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles septembri lõpus, et kompromisslahenduse järgi FC Levadia loobub algsest plaanist ehitada jalgpallihall Maarjamäele kommunismiohvrite memoriaali vahetusse lähedusse. Memoriaali kõrval kinnistule Tuulenurga 1 ehitatakse ainult spordiklubi administratiivhoone.

Riik tasub kompromisskokkuleppe sõlmimisel spordiklubile FC Levadia kompensatsiooni summas 800 000 eurot. Tallinna linn on välja pakkunud, et jalgpallihalli jaoks sobiv kinnistu on olemas Lasnamäel aadressil Martsa tänav 2, mis asub õigeusu kiriku lähedal.

Tallinna linnavalitsuse detailplaneeringu, millega kavandati jalgpallihalli memoriaali lähedusse, vaidlustasid kohtus MTÜ Eesti Memento Liit, MTÜ Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liidu Memento Tallinna Ühendus, MTÜ Jõgevamaa Represseeritud, Memento Järvamaa Ühenduse, MTÜ Tartu Memento, Memento Võrumaa Ühenduse, MTÜ Läänemaa Memento, Pärnumaa Ülekohtuselt Represseeritute Ühenduse "Pärnu Memento", Leo Õispuu, Riina Solman, Reelika Mõttus ja Rudolf Kasper Narusk.

Kolmandate isikutena on kohtumenetluses Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja jalgpallihalli rajada sooviv jalgpalliklubi FC Levadia.