Levadia võib saada jalgpallihalli mujale viimise hüvitiseks 800 000 eurot

Minister märkis, et läbirääkimiste tulemusena näeb kompromisslahendus ette, et FC Levadia loobub algsest plaanist ehitada jalgpallihall Maarjamäele kommunismiohvrite memoriaali vahetusse lähedusse. Memoriaali kõrval kinnistule Tuulenurga 1 ehitatakse ainult spordiklubi administratiivhoone.

"Oleme pidanud läbirääkimisi FC Levadia jalgpallihalli asukoha muutmise osas ning arutanud ka jalgpalliklubi taotlust seoses kahes asukohas ehitamisega kaasnevate täiendavate kuludega. Oleme jõudnud koalitsioonipartneriga kokkuleppele, et valitsusega panustada kompromisslahendusse," ütles Aab.

"Olen pöördunud Tallinna linnavalitsuse poole, et jõuda kokkuleppele jalgpallihalli uue asukoha osas. Tallinna linn on välja pakkunud, et jalgpallihalli jaoks sobiv kinnistu on olemas Lasnamäe linnaosas aadressil Martsa tänav 2. Usun, et lähipäevil selgub, kas meil õnnestub selle kinnistu kasutamise tingimused kokku leppida."

Riik tasub kompromisskokkuleppe sõlmimisel spordiklubile FC Levadia kompensatsiooni summas 800 000 eurot. Selle maksmise aluseks on kokkuleppe tulemusena kaasnevad täiendavad kulud, näiteks kahe ehitusobjekti haldamine, kommunikatsioonide rajamine, algselt kavandatust suurema jalgpallihalli ehitamine ja ehitushindade märkimisväärne tõus viimastel aastatel.

ERR-i portaal kirjutas 2. septembril, et jalgpalliklubi Levadia on valmis loobuma plaanist rajada Maarjamäele kommunismiohvrite memoriaali lähedusse jalgpallihall, kui saaks selle rajamiseks sobiva kinnistu Piritale või Lasnamäele ning riik toetaks klubi administratiivhoone rajamist 800 000 euroga.

"Oleme jõudnud seisukohale, et tekkinud pingelise olukorra kõige mõistlikumaks lahenduseks oleks jalgpallihalli rajamine mõnele teisele sobilikule kinnistule Pirita või Lasnamäe piirkonnas," märkis spordiklubi FC Levadia juhatuse liige Sergei Hohlov-Simson septembris.

Eesti koondise eest 58 mängu pidanud Hohlov-Simson lisas, et Levadia ei soovi vähimalgi määral kommunismiohvrite memoriaali ja jalgpallihalli omavahelist vastandamist, kuna klubi hinnangul on mõlemad rajatised olemuslikult äärmiselt vajalikud. Ta lisas, et vaidluse venimise tõttu kannatavad enim klubis treenivad lapsed.

"Lisaks loeme oluliseks ajafaktorit – hetkeseisu arvestades pole võimalik jalgpallihalli valmimise tähtaega prognoosida, mistõttu kannatavad kõige enam SK FC Levadia enam kui 300 noormängija talvised treeningtingimused."