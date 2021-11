Ülevaade: Reformierakond on koalitsioonis 30, Keskerakond 28 omavalitsuses

Kohalike volikogude valimistel üle Eesti enim hääli kogunud Keskerakond on võimuliidus 28 vallas või linnas, samas on riigi peale üle 40 000 hääle vähem kogunud Reformierakond koalitsioonis 30 omavalitsuses.

Reformierakond on võimuliidus 30 omavalitsuses, lisaks sõlmiti Toila vallas valimisliiduga Ühtne Vald koalitsioonileppe asemel vastastikuse toetuse lepe.

Oktoobrikuistel valimistel üle Eesti enim hääli (142 609) kogunud Keskerakond on koalitsioonis 28 omavalitsuses, märkimisväärselt vähem hääli terve riigi peale kogunud Isamaa 19 ja EKRE 17 omavalitsuses.

Oma esimestel kohalikel valimistel üle ootuste palju hääli (35 351) kogunud Eesti 200 on koalitsioonis neljas omavalitsuses: Narvas, Viimsi vallas, Jõelähtme vallas ja Põhja-Sakala vallas.

Ülevaates on arvestatud vaid valdades ja linnades sõlmitud koalitsioonilepinguid. Paljud erakondade liikmed kandideerisid kohalikel valimistel valimisliitude nimekirjas, kuid nende osalusel sõlmitud valitsusliite ülevaates ei arvestata.

Näiteks luges sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar möödunud nädalavahetusel üles 22 omavalitsust, kus sotsiaaldemokraadid on osalenud linna- või vallavalitsuse moodustamisel. Tegelikkuses on sotsiaaldemokraadid erakonnana koalitsioonis vaid viies omavalitsuses: Hiiumaal, Jõelähtme vallas, Tallinnas, Tartus ja Võrus. Ülejäänud omavalitsustes, mille Saar üles luges, on sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv inimene kandideerinud valimisliidu nimekirjas.

Kohalike valimiste statistika järgi sai üle Eesti enim hääli Keskerakond (24,4 protsenti kõigist häältest), järgnesid Reformierakond (17,3), EKRE (13,2), Isamaa (8,4), Eesti 200 (6,0) ja sotsiaaldemokraadid (5,0).

Kohalikest valimistest võttis osa 54,7 protsenti hääleõiguslikest inimestest.