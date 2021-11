Ministeerium ei alusta kaugõppele läinud koolide suhtes menetlust

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles, et Tallinna koolide suhtes ei algatata järelevalvemenetlust, sest koolid kuuluvad kohalikule omavalitsusele, mitte riigile, ning käimas on juba ka vastav kohtumenetlus.

"Meil on täna niimoodi, et koolijuhil on õigus otsustada, et kool läheb distantsile, aga see otsus peab olema põhjendatud otsus, see peab olema terviseametiga kooskõlastatud. Me näeme täna seda, et kohus on öelnud oma esmast õiguskaitset andes, et see peab niimoodi olema. Meil paralleelselt käib praegu kohtumenetlus. Kindlasti annab ka kohtumenetlus meile õigusselguse, et milline on siis ühe kohaliku omavalitsuse ja milline on koolijuhi vastutus selles küsimuses," ütles ta.

Kersna sõnas, et haridus- ja teadusministeerium ei saagi praegu rohkemat teha, sest tegu pole mitte riigikoolide, vaid kohalikule omavalitsusele kuuluvate koolidega.

Uue plaani järgi valmib ministeeriumil hoopis seireuuring, mis hõlmab 157 kooli kümnest omavalitsusest.

"Meil on ettevalmistamisel põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus, kus me tahame ka reguleerida distantsõppele suunamist. Täna ei olegi seda õigesti reguleeritud ja [seireuuring - toim.] annab meile hea taustateadmise, et milline on siis reaalselt see tänane praktika," lausus ta.

Tallinna linnavalitsus peaks teisipäeval kohtuma koolijuhtidega, et arutada, kas koolid peaksid osalise kaugõppega jätkama ka järgnevatel nädalatel.

Kersna rõhutas, et koolide kaugõppele saatmine peab olema epidemioloogiliselt põhjendatud.

"Lihtsalt igaks juhuks laste distantsõppele saatmine ei ole seadusega kooskõlas," sõnas ta.

Minister sõnas, et nakatumisnäitaja on täna juba kõvasti langenud ning ka koolikoldeid on vähem.