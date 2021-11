Arendaja: kui turul oleks rohkem kortereid, pidurdaks see hinnatõusu

Ehitusturg püsib veel kindlatel jalgadel. Inimestel on sääste, mille eest osta uusi ja suuremaid kortereid. Pankadel on raha, mida laenata, ehitajatel on, kuhu ehitada. Ei paista, et kuskilt hakkaks miski kokku kukkuma.

"Eks klient otsustab. Nii kaua, kuni on nõudlust, nii kaua Merko ja teised ettevõtted loomulikult rahuldavad seda nõudlust. Kui ehitushinnad ja sisendhinnad on tõusnud kohati 20 ja 30 protsenti ja teatud toodetel kuni 50 ja 100 protsenti, siis müügihinnad on tõusnud ligikaudu 20 protsenti korteritel. Mis edasine toob – eks aeg näitab, mida turg on vastu valmis võtma," lausus Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov.

Nõudlusest annab märku erakordselt aktiivne laenuturg. Eesti Panga teatel kasvas oktoobris pankade eluasemelaenuportfell ligi üheksa protsenti võrreldes eelmise aastaga. Tegu on viimase kümne aasta kiireima kasvuga.

"Meie oleme sellel sügisel oma rekordeid löönud. Sellel aastal turul on äärmiselt põnevad ajad, nii kinnisvara- kui laenuturul. Pigem on see koroonaajastu mõju, kus väga lühikese aja jooksul praktiliselt kõik vajadused muutusid. Koroona tõttu on palju kodus töötatud, sealt tuli vajadus elujärge parandada," ütles LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht Kätlin Vatsel.

Rohkem ehitamist ja rohkem eluasemelaenude võtmist ei tähenda aga tingimata, et tekkimas on kinnisvaramull, mis kohe lõhkeb. Vastupidi, kinnisvaraarendaja Hepsor näeb, et uusi arendusi pole piisavalt.

"Turule võiks uusi kortereid arendajate poolt isegi rohkem tulla. See aitaks ilmselt hinnakasvu pidurdada, mis tegelikult ühelegi arendajale pigem pikas perspektiivis vastumeelne ei ole. Meile pigem meeldib stabiilne ja rahulik turg mõistliku hinnakasvuga. Äkilised hinnatõusud ja -langused pigem pikas perspektiivis võivad turgu negatiivselt mõjutada," lausus Hepsori juhatuse liige Henri Laks.

"Küsimus on ostujõus. Kui me võrdleme ostujõudu eelmise kriisiga, siis see on kaks korda parem ehk ühe keskmise palga eest klient jõuab rohkem ruutmeetreid endale osta," lausus Vatsel.

Kolmanda kvartali ehitusmahu 15-protsendine kasv tuleneb paljuski madalast võrdlusbaasist. Aasta tagasi samal ajal oli suur langus, kuid koroonaeelse ajaga võrreldes on kasv olnud sujuv, tõdes Volkov.

"Ehmatus on see aasta suurem samavõrra kui eelmine aasta oli kehvem ehmatus," nentis ta.