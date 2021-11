Vene võimud valmistuvad sulgema inimõigusühendust Memorial

Memorial teatas neljapäeval, et sai Venemaa ülemkohtult teate, mille kohaselt nõuab prokuratuur organisatsiooni laialisaatmist põhjendusega, et see on süstemaatiliselt rikkunud nõndanimetatud välisagendi seadust.

1992. aastal Moskvas asutatud Memoriali hinnangul ei ole süüdistustel õiguslikku alust ning need on poliitiliselt motiveeritud.

"See on poliitiline otsus, millega püütakse hävitada Memorial, poliitilise rõhumise ajaloole ja inimõiguste kaitsele pühendunud organisatsioon," seisab Memoriali avalduses.

Vaatlejad on kirjeldanud Vene võimude viimase aja samme ajalooliseks sõltumatute ühenduste lämmatamiseks. Välisagendina on riigis sildistatud mitmeid uurivaid uudisväljaandeid, ajakirjanikke ja õigusorganisatsioone.

"Oleme korduvalt öelnud, et (välisagendi) seadus loodi sõltumatute organisatsioonide mahasurumise tööriistana, ja nõudnud selle tühistamist," teatas Memorial avalduses.

Kohtu veebilehel on öeldud, et istung leiab aset 25. novembril kell 11 Moskva aja järgi.

Stalini ajastut meenutav välisagendiks kuulutamine tähendab, et need isikud ja organisatsioonid peavad avaldama oma rahastusallikad ja märgistama vastavalt kõik publikatsioonid, sealhulgas sotsiaalmeediapostitused.

Memorial teatas läinud kuul, et poliitvangide arv on Venemaal viimastel aastatel järsult kasvanud ning see trend meenutab nõukogudeaegseid repressioone.

Organisatsioon nimetas vähemalt 420 poliitvangi, teiste seas Kremli peamise kriitikut Aleksei Navalnõid, kes mullu pääses eluga närvimürgirünnakust. 2015. aastal oli selles nimekirjas 46 inimest.

Varem sel nädalal kuulutas Venemaa välisagendiks riigi peamise LGBTQ õigusi kaitsva ühenduse ning mitmed opositsioonile lähedased advokaadid.

President Putin on öelnud, et Novaja Gazeta peatoimetajale Dmitri Muratovile antud Nobeli rahuauhind ei kaitseks "välisagendiks" tembeldamise eest, kui ta "rikub seadust".