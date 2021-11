Haridus- ja noorteameti peadirektori konkursiga minnakse teisele ringile

Riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon teavitas neljapäeval haridus- ja teadusministeeriumit (HTM), et otsustati loobuda kandidaadi esitamisest haridus- ja noorteameti (Harno) peadirektori ametikohale.

Tippjuhtide valikukomisjon kuulutas konkursi haridus- ja noorteameti peadirektori leidmiseks välja 4. oktoobril ning konkursile laekus kuus avaldust. Eelvestlusele kutsuti neli kandidaati. Kaks kandidaati taandasid oma kandidatuuri konkursi ajal erinevatel põhjustel ja kahe kandidaadi senine organisatsiooni juhtimise kogemus ei olnud piisav, teatas HTM.

Riigikantselei kuulutab esimesel võimalusel välja uue konkursi. Alates detsembrist kuni uue peadirektori ametisse nimetamiseni täidab juhi kohuseid Harno koosseisu kuuluva Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuuri juhataja Rait Toompere.

"Kahjuks selgus täna, et me ei leidnud oktoobris välja kuulutatud konkursiga uut peadirektorit. Meie huvi on minna otsingutega kiiresti edasi. Soovime leida Harnole hea haridusvaldkonna kogemusega ja tugeva juhi hiljemalt 2022. aasta alguses," ütles HTM-i kantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Lõpliku kandidaadi kinnitab valdkonna minister oma käskkirjaga.

Haridus- ja noorteamet on HTM-i haldusala valitsusasutus, mis tegeleb riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega. Amet loodi 2020. aastal SA Innove, SA Archimedese, hariduse infotehnoloogia sihtasutuse ning Eesti noorsootöö keskuse teenuste põhjal.