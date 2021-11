Leedu on pagulase staatuse andnud kümnele migrandile

Leedu on andnud pagulase staatuse kümnele Valgevenest üle piiri tulnud migrandile, ligi 3000 inimest on saanud aga äraütleva vastuse.

Leedu on saanud sisserändajatelt kokku 3162 varjupaiga taotlust, neist 2956 on läbi vaadatud ja valdav enamus saanud eitava vastuse.

Leedu siseministeeriumi kinnitusel on võimaliku tagakiusamise või muude ohtude tõttu rahvusvaheline kaitse antud vaid kümnele inimesele. Need inimesed on pärit Iraagist, Süüriast, Eritreast, Jeemenist ja Afganistanist.

305 ebaseaduslikult riiki sisenenud migranti on juba Leedust minema saadetud. 212 inimese suhtes, kes ei ole varjupaika taotlenud, on tehtud väljasaatmisotsus.

Leedu põgenikelaagritesse on aasta jooksul jõudnud 4277 inimest, hetkel on neid seal ligi 3500. Alates augustist, mil piir kinni pandi, on Leedu piiri üritatud ületada 7402 korral.