Prantsuse siseminister keeldus Briti siseministriga kohtumast

Sõnumis Patelile ütles Darmanin, et Johnsoni kiri Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile, milles sooviti kahepoolset lepet ebaseaduslike sisserändajate tagasivõtmise kohta, oli "pettumus".

"Selle avalikuks tegemine muutis asja veelgi hullemaks. Seetõttu pean meie pühapäevase kohtumise Calais's tühistama," teatas Darmanin Briti peaministri sotsiaalmeediapostitusele viidates.

Prantsusmaal oli kavas korraldada La Manche'i äärses rannikulinnas kõigi piirkonna riikide ministrite kohtumine pärast seda, kui migrandipaadi uppumine tõi kaasa 27 inimese hukkumise.

Darmaninile lähedane allikas kinnitas , et kohtumine toimub, kuid pärast Johnsoni kirja ei ole Patel sinna enam oodatud.

"Peame Briti peaministri avalikku kirja vastuvõetamatuks ja vastuolus olevaks kollegiaalsete aruteludega," ütles anonüümseks jääda soovinud allikas.

Kohtumisel peaksid osalema Prantsusmaa, Belgia, Hollandi, Saksamaa ja Euroopa Komisjoni esindajad.

Neljapäeval saadetud kirjas tegi Johnson Macronile ettepaneku sõlmida kahepoolne tagasivõtuleping, mis võimaldaks kõik La Manche'i ületavad ebaseaduslikud sisserändajad tagasi saata. Ühtlasi postitas ta kogu kirja Twitteris.

"Migrantide tagasivõtmine vähendaks märkimisväärselt – kui mitte peataks – ebaseaduslikke piiriületusi, päästaks tuhandeid elusid ja purustaks põhjalikult kuritegelike jõukude ärimudeli," märkis Johnson.

Suurbritannia soovitas reedel siseministrite kohtumise tühistanud Prantsusmaal ümber mõelda.

"Ma loodan, et Prantsusmaa mõtleb ümber. See on meie huvides. See on nende huvides," ütles Briti transpordiminister Grant Shapps BBC-le.