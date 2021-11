Holland karmistab pühapäevast koroonapiiranguid

"Alates pühapäevast on kogu Holland kella viiest õhtul viieni hommikul sisuliselt suletud," ütles peaminister Mark Rutte pressikonverentsil, samal ajal kui kümned inimesed selle vastu Haagis meelt avaldasid, haiglad aga hoiatasid ülekoormuse eest.

"Me peame olema realistid, igapäevased numbrid on endiselt liiga kõrged," lisas ta, viidates nakkusnäitajaile, mis on viimastel päevadel olnud üle 20 000.

Varem lubati vähem olulistel kauplustel hoida uksed lahti kella 18-ni ja söögikohtadel kuni kella 20-ni.

Kliendid peavad nüüd kandma maske ja hoidma vahemaad 1,5 meetrit, mis tähendab, et kohvikute, kinode, teatrite ja muude kohtade külastajate arv väheneb.

Koolid jäävad avatuks, vaatamata sellele, et kõige suurem on nakatumiste arv just laste seas.

Rutte tunnistas, et valitsus ei suutnud viimati meetmeid karmistades teadvustada inimestele, et haigusnähtudega tuleb end testida.

"Süüdistan selles ennast," sõnas ta. "Peame paremini tegutsema."

Valitsushoonete juures toimunud meeleavaldusel helistasid inimesed kelli, lasid vilet ja sireene, samal ajal kui paljud hoidsid käes silte "See pole õige".

Läinud nädalavahetusel neli päeva kestnud rahutuste tõttu hoidsid meeleavaldustel silma peal märulipolitseinikuid.