USA piirab sisenemist Lõuna-Aafrika riikidest ja uurib uue koroonatüve ohtlikkust

Valge Maja meditsiininõuniku Anthony Fauci sõnul on tõenäoline, et koroonaviiruse Omikron-tüvi on juba USA-sse jõudnud.

"Me ei ole seda veel tuvastanud, aga see on võimalik, kui levib sellise nakkavusega viirus ja juba on tuvastatud reisimisega seotud juhtumeid Iisraelis, Belgias ja teiste kohtades," ütles Fauci.

Kaheksa Aafrika riigi reisijad ei saa alates homsest USA-sse siseneda. Nende seas on Lõuna-Aafrika Vabariik, Botswana ja Zimbabwe kodanikud. Valge Maja ei välista, et tulevikus võidakse reisipiiranguid veelgi karmistada.

"Me võtame päev korraga, aga oleme praegu teinud, mis on meie arvates vajalik," märkis USA asepresident Kamala Harris.

Rahvaterviseametnike kinnitusel on nüüd kõige olulisem välja selgitada, kas Omikron-tüvega nakatunud inimesed põevad haigust hullemini ja mida see tähendab vaktsiinide tõhususele.

"Uue tüve ogavalk on muteerunud umbes kolmkümnes kohas ja umbes kümme mutatsiooni on ogavalgu osas, mis aitab viirusel rakule kinnituda. See võib muuta ogavalgu kinnitumise tugevamaks või välimuse piisavalt erinevaks, nii et vaktsiini või loomuliku immuunsuse antikehad ei tunned seda ära," selgitas California Ülikooli meditsiiniprofessor Peter Chin-Hong.

"Ükskõik, kui murettekitavad on ogavalgu mutatsioonid, siis kõige olulisem on teada saada, kui kiiresti see levib ja kas see suudab konkureerida Delta-tüvega. See lävi on päris kõrge," lisas Texase Lastehaigla Vaktsiiniarenduskeskuse arst Peter Hotez.

Hotez'i sõnul saavad teadlased uue tüve kohta rohkem informatsiooni anda paari nädala pärast.

Ravimifirmad Pfizer ja Moderna on andnud märku, et nad suudavad vajadusel kiiresti oma vaktsiine kohandada.