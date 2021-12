IATA: riigid reageerisid omikroni tüvele üle

IATA hinnangul süvendasid valitsused hirmu omikroni pärast, kui kehtestasid kiiresti reisipiirangud ja kallid koroonaviiruse testimise nõuded, vahendas Reuters.

Organisatsioon kutsus poliitikuid üles lubama reisijatel endal langetada teaduslikele andmetele tuginevaid otsuseid.

IATA peadirektor Willie Walsh prognoosis, et omikronist tulenevad piirangud leevenevad peagi, kuid tema sõnul on veel vara öelda, kas need häirivad ka pühadeaegset reisimist.

"Me ei saa sulgeda kõike, kui uus tüvi välja ilmub," ütles Walsh pressikonverentsil, lisades, et reisikeelud on karistanud riike nagu Lõuna-Aafrika Vabariik selle eest, et nad uue tüve avastamisest teada andsid.