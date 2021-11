Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia on teatanud koroona uue tüve juhtumitest

Suurbritannias, Saksamaal ja Itaalias on tuvastatud esimesed koroonaviiruse omikroni tüve juhtumid.

Suurbritannias tuvastati kaks koroonaviiruse omikroni variandi juhtu, teatasid laupäeval tervishoiuvõimud.

Nakkusjuhud on seotud reisimisega Aafrika lõunaosast, öeldi teates.

Üks nakatunu elab Nottinghamis ja teine Chelmsfordis.

"Me oleme tegutsenud kiiresti ja isikud on eneseisolatsioonis, jätkub kontaktsete väljaselgitamine," ütles tervishoiuminister Sajid Javid.

Saksamaal leidis kinnitust kaks koroonaviiruse uue tüve juhtu

Saksamaal leidis kinnitust kaks koroonaviiruse omikrontüve juhtu, tegemist on Lõuna-Aafrikast Münchenisse saabunud lennureisijatega, teatasid laupäeval Baieri liidumaa ametnikud.

Liidumaa terviseministeerium ütles avalduses, et kaks nakkusjuhtu osutusid Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) määratletud murettekitavaks omikronvariandiks.

Laupäeval varem teatas Hesseni liidumaa sotsiaalminister Kai Klose omikroni variant on suure tõenäosusega juba Saksamaale jõudnud. Klose ütles, et reede hilisõhtul tehtud testid näitasid Lõuna-Aafrikast saabunud reisijal erinevaid omikroni tüvele omaseid mutatsioone.

"Kuna tegemist on tugeva kahtlusega, on isik kodus isoleeritud. Täielik sekveneerimine tuleb veel lõpule viia," täpsustas ta.

Hesseni liidumaa ministeeriumi kinnitusel saabus reisija Saksamaale Frankfurdi lennujaama kaudu.

Päev varem teatas Belgia, et on avastanud välismaalt naasnud vaktsineerimata inimesel uue Covid-19 variandi. Juhtiv Belgia viroloog Marc Van Ranst kirjutas Twitteris, et inimene pöördus Egiptusest koju 11. novembril.

Maailma Terviseorganisatsioon WHO määratles reedel hiljuti avastatud variandi B.1.1.529 murettekitavana ja nimetas selle omikroni tüveks.

Euroopa Liidu terviseametnikud teatasid, et see kujutab endast kontinendi jaoks kõrget või väga kõrget riski.

EL-i ametnikud kutsusid liikmesriike üles piirama reisimist mitmest Lõuna-Aafrika riigist.

Itaalia teatas esimesest juhtumist

Itaalia teatas laupäeval, et tuvastas esimese uue koroonaviiruse omrikontüve juhtumi.

See on seotud Mosambiigist saabunud reisijaga.

"Patsient ja tema pereliikmed on hea tervise juures," ütles riiklik terviseinstituut avalduses.