Taliban palus EL-ilt abi Afganistani lennujaamade töös hoidmiseks

Mõlemad pooled saatsid kõrged ametnikud Katari pealinna Dohasse kõnelustele, mis leidsid aset vahetult enne USA ja Talibani kaks nädalat kestvaid kõnelusi, mis algavad esmaspäeval samuti Dohas.

Euroopa Liidu välisasjade teenistus (EEAS) rõhutas avalduses, et dialoog ei tähenda Talibani valitsuse tunnustamist, vaid on osa ühenduse tegevusest EL-i ja Afganistani rahva huvides.

Talibani delegatsiooni juhtis ajutine välisminister Amir Khan Mutaqqi. Islamistide delegatsiooni kuulusid ka haridus- ja tervishoiuminister, keskpanga juht ning välis-, rahandus- ja siseministeeriumi ning luureagentuuri ametnikud.

EL-i delegatsiooni juhtis ühenduse erisaadik Afganistani küsimustes Tomas Niklasson. Kõnelustel osalesid ka EEAS-i ja Euroopa Komisjoni ametnikud, kes tegelevad humanitaarabi, rahvusvahelise partnerluse ja migratsiooni küsimustega.

Kõnelustele järgnenud EL-i avalduses märgiti, et Taliban lubas kinni pidada "amnestiast" afgaanidele, kes olid töötanud islamistide vastu kaks aastakümmet kestnud Läänele suunatud võimu ajal.

Samuti lubas Taliban, et afgaanidel ja välismaalastel lubatakse riigist lahkida, kuid palus samas abi lennujaamade töös hoidmiseks, et see saaks juhtuda.

"Pooled väljendasid sügavat muret halveneva humanitaarolukorra pärast Afganistanis, kuna talv on saabumas," teatas EL avalduses ja lisas, et jätkab Afganistanile humanitaarabi andmist.

EL kutsus taas Talibani looma "kaasavat valitsust", tugevdama demokraatiat, tagama tüdrukutele võrdne ligipääs haridusele, ning takistama Afganistani saamist baasiks ühendustele, mis "ähvardavad teiste julgeolekut".

Taliban kordas, et peab kinni inimõigustest "kooskülas islamipõhimõtetega" ning tervitab tagasi diplomaatilisi esindusi, mis olid nende võimuletulekuga tegevuse lõpetanud.