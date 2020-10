Twitter, Facebook blokeerisid Bidenit puudutava uudise levitamise

Facebook ja Twitter blokeerisid ette hoiatamata lingid ajalehe New York Post artiklile, mis paljastas demokraatide presidendikandidaadi Joe Bideni ja tema poja väidetavalt korruptiivset Ukrainaga seotud tegevust.

Sotsiaalmeedia hiiud ütlesid, et peatasid linkimise artiklile, kuna seal esitatud info oli küsitav.

New York Post kirjutas, et oli saanud Bideni poja Hunteri kunagise arvuti, milles sisalduv info sidus endise asepresidendi oma poja äritegevusega Ukrainas. Joe Biden on korduvalt eitanud sellise seotuse olemasolu.

Lehe väitel jättis Hunter Biden arvuti 2019. aasta aprillis ühte Delaware' arvutiparandustöökotta.

Töökoja omanik ütles ajalehele, et pärast seda, kui arvuti tundus olema unustatud, kopeeris ta kõvaketta ja andis arvuti föderaalvõimudele uurimiseks.

Omanik edastas kõvaketta koopia president Donald Trumpi ihuadvokaadile Rudy Giulianile, kes andis selle ajalehele vaid mõni nädal enne 3. novembri valimisi.

Bideni kampaaniameeskond ei eitanud sellise arvuti olemasolu ega selles sisaldunud e-kirjade ehtsust.

Twitter ja Facebook omavad USA-s meedia suhtes ülisuurt mõju, kuid on ise korduvalt kohtutes kinnitanud, et ei ole kirjastajad, vaid kõigest platvormid, kes ei otsusta avaldatava sisu üle.

Teema kerkis kiiresti USA-s oluliseks ning tekitas Twitteri ja Facebooki vastu kriitikatormi.

Sellele pööras tähelepanu ka president Donald Trump.

"Nii kohutav, et Facebook ja Twitter võtsid maha loo Unise Joe Bideni ja tema poja Hunteriga seotud "suitseva püstoli" e-kirjadest @NYPostis," säutsus Trump. "See on alles algus nende jaoks. Pole midagi hullemat kui korrumpeerunud poliitik."