Lutsar: veel ei ole aeg leevendusteks

"Praegu ilmselt ei ole aeg leevendusteks," ütles Lutsar teisipäeva hommikul ERR-ile.

"Eesti olukord praegu on maha rahunenud, aga see ei tähenda, et meil uusi juhtumeid iga päev juurde ei tule."

Lutsar täpsustas, et kuigi riigisiseselt pole vaja piiranguid karmistada, siis teadusnõukoda soovitab omikroni tüve leviku tõttu testida lennujaamas kõiki neid inimesi, kes saabuvad erinevatest Lõuna-Aafrika riikidest.

"Ega me ei tea, mis sellest omikroni tüvest saama hakkab, sellest on praegu veel väga vähe teada," selgitas ta, miks ei tohi uue tüve leviku tõttu valvsust kaotada.

Samuti ei osanud Lutsar veel selgitada, kui rasket haigestumist uus tüvi võib põhjustada, sest Lõuna-Aafrika Vabariigist saabuvad andmed ei anna terviklikku pilti.

"Lõuna-Aafrika Vabariigis on tõusnud küll haiglasse sattunud inimeste arv, kuid pole teada, kas need, kes haiglas on, on just omikroni tüve tõttu – seal ringlevad ka teised tüved," rääkis ta.

Uute vaktsiinide loomiseni kulub veel mitu kuud

Lutsar tõi välja, et Eestis haiglasse sattunud vaktsineeritud inimestest on enam kui kaks kolmandikku vaktsineeritud pool aastat tagasi ning seetõttu peab ta oluliseks tõhustusdooside tegemist nende vaktsiinidega, mis praegu olemas on.

"Väga-väga ebatõenäoline on, et need vaktsiinid uuele tüvele üldse ei tööta, mis siis, et tal on palju mutatsioone," ütles Lutsar.

Kuigi Pfizer teatas esmaspäeva õhtul, et asub oma vaktsiini kohandama omikroni tüvega, siis Lutsari hinnangul võib see kuni pool aastat aega võtta: "Pfizer ise ütleb, et kuue nädalaga saavad nad uue vaktsiini valmis, siis tuleb teha uuringud uue vaktsiiniga, siis peavad regulaatorid loa andma ja siis peaks see vaktsiin ka masstootmisse minema ja kogu maailmas laiali kantama."

Lisaks Pfizerile on Lutsari sõnul uute vaktsiinide loomisest teada andnud ka Moderna ning Johnson & Johnson.