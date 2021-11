Vanglad otsivad vabatahtlikke nõuandjaid

Enamikul Tallinna, Tartu ja Viru vangla vanglakomisjonidesse kuuluvatel inimestel hakkab täis saama komisjoni kuulumise kaheksa-aastane maksimumtähtaeg. Nii on Justiitsministeerium aktiivselt otsimas uusi komisjonidesse sobivaid inimesi.

Kui tavaliselt esitavad Tallinna, Tartu ja Viru vangla vanglakomisjonidesse kandidaate erinevad organisatsioonid, siis sel korral on aktiivsed olnud ka üksikisikud, ütles Justiitsministeeriumi vanglate osakonna õiguse ja arenduse talituse nõunik Pille-Riin Kristmann.

Uuel aastal tööle hakkavatelt komisjoni liikmetelt oodatakse värsket pilku, mis aitaks vanglate toimimisele kaasa. "Kui ta märkab oma professionaali pilguga, mis on erapooletu ja pole millestki mõjutatud, et mingi asi võiks olla teisiti tehtud või mõni asi võiks olla arendatud mõnes suunas, mille peale pole vangla juhtkond tulnud, siis ta annab märku," ütles Pille-Riin Kristmann.

Vangla tingimustega tutvumiseks tagatakse komisjoni liikmetele õigus siseneda vanglasse igal ajal, samuti saavad nad oma tööks küsida vajalikke dokumente, mis puudutavad vangla töö korraldamist, ja kohtuda kinnipeetavatega.

Vanglakomisjonid aitavad vangla juhtkonda vangide paigutamise, õppimise, töötamise, toitlustamise, meditsiinilise teeninduse, järelevalve ja teiste karistuse täideviimisega seotud küsimuste lahendamisel.

Tihti loodavad vangid saada vanglakomisjonilt abi oma karistusaja lühendamiseks, kuid sellist võimu komisjonidel pole. Üks suuremaid murekohti on see, kuidas paremini korraldada kinnipeetavate naasmist tavaellu, sõnas vanglakomisjoni liige Paul Paas, kes on seisukohal, et Eesti vanglate tingimusi peaks muutma karmimaks.

Komisjoni töös osalemisest huvitatud inimestel palutakse saata avaldus aadressile info@just.ee hiljemalt 10. detsembriks.

Esmaspäevase seisuga oli Eestis 2228 vangi.