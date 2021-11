USA koolitulistamises sai kolm õpilast surma

Maakonnašerifi ametkonna informatsiooni kohaselt võeti tulistamise järel vahi alla 15-aastane õpilane ja konfiskeeriti käsirelv.

"Vahistamise ajal vastupanu ei osutatud. Kahtlustatav on palunud advokaati ega ole motiivi kohta avaldusi teinud," lisati politsei teadaandes.

"See on väga traagiline olukord. Meil on palju väga mures ja ärritunud vanemaid," ütles asešerif Michael McCabe telekanalile Fox News.

Politsei teatel saadi veidi pärast keskpäeva rohkem kui 100 hädaabikõnet. Ründaja kasutas poolautomaatset käsirelva ja tegi umbes viie minuti jooksul 15–20 lasku.

Oxford asub Detroidist umbes 65 kilomeetri kaugusel põhja suunas.