Eestis võib hakata vähemalt 5-aastaseid lapsi koroona vastu vaktsineerima

"Kõigepealt peab see 5–11-aastastele lastele mõeldud vaktsiin jõudma Euroopa Liidu liikmesriikidesse, lastele manustatakse kolm korda väiksemat doosi kui täiskasvanutele," ei osanud Lutsar täpselt öelda, millal laste vaktsineerimiseni jõutakse.

Lutsar selgitas Vikerraadio saates "Uudis+", et vaktsiinid peaks jõudma Eestisse pärast 20. detsembrit. Lisaks perearstide juures vaktsineerimisele tekib vaktsineerimisvõimalusi ka mujal, kuid sotsiaalministeerium Lutsari sõnul täpset plaani praegu veel paika pannud ei ole.

Lutsar andis soovituse vanematel lapsi igal juhul vaktsineerida: "Meie soovitame kõigil vaktsineerida, praegu ei ole ühtegi uuringut, keda koroonaviirus ohustab ja keda raskelt ohustab."

Kuna laste jaoks on ka pidevad eneseisolatsioonid koolides olnud kurnavad, seega saaks nende jaoks Lutsari hinnangul seeläbi olukorra lihtsamaks muuta vaktsineerimine.

Ekspertkomisjoni teine liige Marje Oona selgitas terviseameti pressikonverentsil, et ka laste puhul on vaktsineerimine tõhus meetod nakatumiste ja haigestumiste vältimiseks.

"Me ei saa öelda, et lastele oleks Covid-19 ohutu," tõi Oona välja, miks komisjon soovitab laste vaktsineerimist.

"Kui me tahame jätkata kontaktõpet, kui meil on lapsed käimas lasteaedades, siis nad omavahel ka väga tõhusalt nakatuvad. Laste hulgas ei ole nakatumise risk väiksem ja andmed on näidanud, et mitte kõik lapsed ei põe kergelt."

Oona sõnul saab läbi viidud kliiniliste uuringute põhjal öelda, et lastele mõeldud vaktsiini tõhusus üle 90 protsendi.

Näiteks USA-s on vaktsineeritud rohkem kui neli miljonit last vanuses 5–11 ja selle põhjal saab öelda, et vaktsiinide tõhusus on püsinud väga hea ning kõrvaltoimeid on esinenud vähe.

Euroopa ravimiameti inimravimite komitee andis 25. novembril heakskiidu Pfizeri koroonavaktsiini müügiloa näidustuse laiendamiseks 5–11-aastastele lastele.

Vaktsiin manustatakse kahe süstina, Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab manustada kaks doosi kuuenädalase intervalliga.

Kõige tavalisemad kõrvaltoimed 5–11-aastastel sarnanesid noortel täiskasvanutel nähtud kõrvaltoimetega ja nendeks olid süstekoha valu, väsimus, peavalu, süstekoha punetus ja paistetus, lihasvalu ja külmavärinad. Need kõrvaltoimed on tavaliselt leebed või mõõdukad ja mööduvad mõne päevaga.