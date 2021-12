11 linnas jäävad PPA teenindussaalid tööle vaid kolmel päeval nädalas

Uuest aastast lähevad kolmele teeninduspäevale üle Kuressaare, Paide, Rapla, Jõgeva, Põlva, Võru, Valga ja Viljandi. Valgas ja Viljandis jäävad teeninduspunktid tööle esmaspäeviti, teisipäeviti ja reedeti kella 9-17, ülejäänud linnades esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kella 9-17.

Kolmepäevasele teenindusajale on juba läinud üle Haapsalu, Rakvere ja Kärdla.

"Lahtiolekuaegade lühendamine ja personali vähendamine toob arvatavasti kaasa teenindussaalis ooteaegade pikenemise, aga senine kogemus näitab, et kliendid on mõistvad ja samuti on meie töötajad töökorraldusega enamjaolt rahul," kommenteeris PPA pressiesindaja Britta Sepp.

Otsus piirduda vaid päevase lahtiolekuajaga sündis PPA-s statistikast, mis sündis Tallinna teenindussaali jälgimisest.

"Me oleme katsetanud teeninduste pikemat lahtiolekuaega Tallinnas. Statistika näitas, et kell 17-19 oli tegelikult külastatavus äärmiselt madal. Kuigi meile on korduvalt ette heidetud, et inimestel on raske keset tööaega tulla teenindustesse, siis statistika näitas muud – et inimestele meeldib oma asjad korda ajada töö ajal," ütles PPA identiteedi ja staatuse büroo valdkonna koordineerija Marit Abram.

PPA vähendab vastuvõtuaegu, et täita valitsuse kärpekava. Ametist koondatakse 11 teenindussaali töötajat, et tõsta kokku hoitud raha arvelt teiste palku.

"Ühtki olemasolevat teenindust pole praegu plaanis sulgeda," kinnitas Abram.

Lisaks jääb võimalus kasutada kõigil tööpäevadel ka iseteeninduslikke digikioskeid, kust esitada dokumenditaotlus. Digikioskis foto tegemine, allkirja ja sõrmejälje andmine on tasuta. Vajadusel saab teenindajalt abi küsida.

"Kahel päeval nädalas, kui teenindajad letis kliente ei teeninda, menetlevad teenindajad iseteeninduskeskkonnas esitatud dokumenditaotlusi. Nii ei jää veebis esitatud taotlused ootele," kinnitas Sepp. Ta lisas, et üha enam inimesi kasutab taotluste esitamiseks politsei iseteenindust.

Eesmärk on saavutada olukord, kus iseteeninduskanali kaudu esitatakse 70 protsenti taotlusi.

"Juba täna esitatakse 45 protsenti kõigist taotlustest iseteeninduses ehk peaaegu pooled PPA kliendid on jätnud teenindusletti tulemata. Samas jõuab endiselt teenindussaalidesse suur hulk hea digipädevusega inimesi, eeskätt just väikestes kohtades, kuna sealsed klienditeeninduse ooteajad on lühikesed. Väikestes teenindustes on peamiseks teenuseks dokumentide taotlemine, mida inimesed saaksid tegelikult teha ilma teenindusletti külastamata," selgitas Sepp. "Teeninduses kohapeal jäävad ka edaspidi prioriteediks need teenused, mida iseteeninduses teha ei saa, näiteks dokumentide ja PIN-koodide väljastamine."

PPA iseteeninduskeskkonnas saab esitada passi ja ID-kaardi taotlusi, registreerida lühiajalist töötamist ja taotleda relvaluba. Politsei iseteeninduses saab aktiveerida ka mobiili-ID, taotleda elamisloakaarti ja e-residendi digi-ID-d.

Dokumentidele peab aga jätkuvalt füüsiliselt ise järele minema, neid posti teel ei saadeta. Alates 15. eluaastast ei väljastata dokumenti lapsevanematele, vaid alaealine peab ise oma dokumendile järele minema või siis kirjutama volituse, et vanemad saaksid seda tema eest teha.